पत्नी-बच्चों को जबरन ले गए ससुराल वाले, जान के बदले 12 लाख की फिरौती; कोर्ट में गुहार

एक युवक ने कोर्ट में गुहार लगाई है कि उसके ससुराल वाले पत्नी और बच्चों को जबरन ले गए। अब 12 लाख की फिरौती मांग रहे हैं।

हरिद्वार के सिडकुल में के आन्नेकी गांव के एक युवक ने पत्नी और बच्चों के लिए कोर्ट की शरण ली है। उसने प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया है कि ससुराल वाले उसकी बीवी और बच्चों को जबरन ले गए और अब 12 लाख की फिरौती मांग रहे हैं। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने आठ नामजद और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पीड़ित अनुज कुमार आरोप लगाया कि बीती 14 मई को उसका साला विकास सैनी, कुलदीप सैनी, संदीप सैनी, सास कृष्णा, साढ़ू अंकित सैनी, अंकित की मां, विकास की बुआ और बुआ का बेटा प्रमोद समेत कुछ अन्य लोग सहारनपुर जिले के ननौता क्षेत्र से कार में सवार होकर उसके घर पहुंकर मारपीट की।

इसके बाद पत्नी सरिता, और दो बच्चों बच्चों को कार में बैठाकर साथ ले गए। आरोप है कि 29 मई की सुबह अनुज के मोबाइल पर कॉल आया, जिसमें बच्चों को लौटाने और समझौते के एवज में 12 लाख रुपये की मांग की गई।