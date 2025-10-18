POCSO के तहत पति पर दर्ज था केस, पत्नी की एक गुहार पर कोर्ट ने क्यों खत्म कर दी सजा

संक्षेप: उत्तराखंड हाई कोर्ट ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत एक मामले के आरोपी की सजा निलंबित कर दी है। वजह है कि उस शख्स की पत्नी की अपील जो उसने अपने पति की रिहाई के लिए लगाई थी।

उत्तराखंड हाई कोर्ट ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत एक मामले के आरोपी की सजा निलंबित कर दी है। वजह है कि उस शख्स की पत्नी की अपील जो उसने अपने पति की रिहाई के लिए लगाई थी। पीड़िता ने कोर्ट से गुहार लगाते हुए कहा है कि वह अकेली रह रही है और अपने आर्थिक खर्च और जेल में बंद अपने पति के लिए कानूनी लड़ाई का खर्च उठाने के लिए एक नौकरानी के रूप में काम कर रही है। उसने आगे कहा कि निचली अदालत द्वारा उसके पति को दोषी ठहराए जाने और सजा सुनाए जाने के कारण वह बेहद असहाय स्थिति में आ गई है।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में, पीड़िता के पिता की शिकायत पर आरोपी व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। शिकायत में दावा किया गया था कि आरोपी उसे बहला-फुसलाकर ले गया था। गिरफ्तारी के बाद, आरोपी व्यक्ति पर भारतीय दंड संहिता की धारा 363 (अपहरण) और 376(2)(एन) (बार-बार बलात्कार) और पॉक्सो अधिनियम की धारा 5(आई) (गंभीर यौन उत्पीड़न) के तहत आरोप लगाए गए। जनवरी 2024 में निचली अदालत ने उसे दोषी पाया और 20 साल जेल की सजा सुनाई।

हालांकि पत्नी की अपील के बाद हाई कोर्ट ने पाया कि यह सबूतों की कमी का मामला नहीं था, बल्कि बिना कोई सबूत वाला मामला था। कोर्ट ने कहा, क्राइम सीन से जुड़े जरूरी सबूत या आरोपी को अपराध से जोड़ने वाले किसी भी फोरेंसिक सबूत के अभाव में, हमें दोषसिद्धि का फैसला बेहद चौंकाने वाला लगता है, और वह भी पॉक्सो अधिनियम की धारा 5 के तहत दोषसिद्धि का निर्णय।