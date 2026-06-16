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सिर फाड़ा, कई लहूलुहान; हेमकुंड से लौट रहे सिख तलवार लेकर चमोली में भीड़ पर क्यों टूट पड़े

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, कर्णप्रयाग
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चमोली जिले के कर्णप्रयाग में आज सुबह बड़ी घटना हो गई। मामूली विवाद ने उग्र रूप ले लिया। सिख यात्रियों ने तलवार से स्थानीय युवक पर ताबड़तोड़ हमले किए। फिर भीड़ पर भी तलवार से हमला कर कइयों को घायल कर दिया।

सिर फाड़ा, कई लहूलुहान; हेमकुंड से लौट रहे सिख तलवार लेकर चमोली में भीड़ पर क्यों टूट पड़े

बदरीनाथ हाईवे पर मंगलवार को अचानक स्थिति तनावपूर्ण हो गई, जब हेमकुंड साहिब की यात्रा से लौट रहे सिख समुदाय के कुछ यात्रियों की स्थानीय लोगों से मामूली बात पर कहासुनी हो गई। यह विवाद मारपीट और खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सिख यात्रियों ने तलवार से स्थानीय लोगों पर हमला कर दिया। हमले में कम से कम 8 लोग जख्मी हुए हैं। जिसमें एक स्थानीय व्यापारी का सिर फट गया और उसकी स्थिति अत्यंत गंभीर बनी हुई है। उसे एयर लिफ्ट कर देहरादून हायर सेंटर रेफर किया गया है।

कर्णप्रयाग में हुई यह हिंसक घटना सुबह 10 बजे के बाद हुई। घटना को लेकर स्थानीय व्यापारियों और निवासियों में भारी आक्रोश फैल गया। लोगों ने तुरंत पुलिस चौकी परिसर और बदरीनाथ हाईवे को जाम कर दिया, जिससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और चक्काजाम की स्थिति पैदा हो गई। माहौल बिगड़ता देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से अन्य यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोक दिया है।

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बदरीनाथ यात्रा ठप, 15 किलोमीटर लंबा जाम

कर्णप्रयाग बाजार में हुई यह सनसनीखेज घटना से लोगों में आक्रोश इस कदर आ गया कि उन्होंने बदरीनाथ हाईवे पर जाम लगा दिया। करीब 15 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। इससे हजारों तीर्थयात्री फंस गए। जाम की यह स्थिति दोपहर ढाई बजे तक रही। पुलिस और प्रशासन के काफी मान-मनौव्वल के बाद स्थिति काबू में आई और जाम खुल पाया। कर्णप्रयाग एसएचओ विनोद थपलियाल का कहना है कि स्थानीय लोग जाम खोलने के लिए मान गए हैं। बदरीनाथ यात्रा फिर से शुरू हो गई है। यात्रा फिर चालू होने से तीर्थयात्रियों को राहत मिली।

विवाद की असली वजह क्या थी?

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, मंगलवार को रोजाना की भांति बदरीनाथ हाईवे पर वाहनों की आवाजाही सामान्य थी। सुबह 10 बजे चार से पांच सिख यात्री कर्णप्रयाग बाजार पहुंचे। इसी दौरान एक होटल के सामने बाइक में बैठे तीर्थ यात्रियों का होटल मालिक के लड़के से वाहन पार्क करने पर विवाद हो गया। कहासुनी कुछ ही देर में इतनी बढ़ गई कि सिख तीर्थ यात्रियों ने तलवारें निकाल दी और 24 वर्षीय उस लड़के पर टूट पड़े। उन्होंने उसरे सिर, कमर, हाथ को लहू लुहान कर दिया। युवक को गंभीर हालत में पहले जिला अस्पताल फिर एयर लिफ्ट कर देहरादून रेफर किया गया है।

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भीड़ पर तलवार लेकर टूट पड़े

इसके बाद वहां भीड़ जमा हो गई और गुस्साए लोगों ने हमला करने वाले तीर्थ यात्रियों को पकड़ लिया। इसके बाद भी तीर्थ यात्री नहीं रुके और स्थानीय लोगों पर तलवार से हमला करना जारी रखा इस घटना में चार स्थानीय लोग जख्मी हो गए। हमले के दौरान एक तीर्थ यात्री को लोगों ने पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी। इसके बाद उस यात्री के अन्य साथी भाग गए। उन्हें स्थानीय लोगों ने गौचर में पकड़ा

यात्रा में हथियारों पर प्रतिबंध हो, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग

स्थानीय व्यापार मंडल और नागरिकों ने उग्र प्रदर्शन करते हुए प्रशासन के से मांग करते हुए कहा है कि यात्रा में हथियारों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाय। घटना के दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की जाय। इस घटना को अंजाम देने वाले दोषी वाले और स्थानीय व्यापारी पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी यात्रियों को तुरंत गिरफ्तार कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। यात्रा मार्गों और सीमाओं पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जाये ताकि कोई भी असामाजिक तत्व या यात्री हथियार लेकर देवभूमि में प्रवेश न कर सके। फिलहाल मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है।

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गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


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