भारतीय सीमा पर नेपाल ने अचानक सुरक्षा क्यों बढ़ाई? 6 गुना हथियारबंद जवान, कई जगह रेड
Indo Nepal Border News: भारतीय सीमा पर नेपाल ने अचानक सुरक्षा बढ़ा ली है। उसने अपने जवानों की संख्या को 6 गुना कर दिया है। अवैध घुसपैठ और स्मगलिंग रोकने के लिए सीमा पर हथियारबंद जवानों की तैनाती की है।
Indo Nepal Border News: भारतीय सीमा पर नेपाल ने अचानक चौकसी बढ़ा ली है। नेपाल ने अपने सशस्त्र जवानों की संख्या 6 गुना कर दी है। इतना ही नहीं कई छापेमारी में 21 लाख से अधिक का भारतीय सामान भी जब्त किया है। नेपाली अधिकारियों के मुताबिक यह खुली सीमा क्षेत्रों में सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त सशस्त्र जवान तैनात किये गए हैं।
नेपाली सशस्त्र सीमा बल ने भारतीय सीमा चौकियों पर अपनी जवानों की संख्या छह गुनी तक कर दी है। बैतड़ी, कैलाली, कंचनपुर आदि जिलों में पुलिस बल पहुंच चुका है। कई जगह रेड में लाखों का भारतीय सामान जब्त किया गया है। नेपाल सरकार सीमा पर सैन्य बल बढ़ाने के पीछे की वजह भारत-नेपाल सीमा पर अवैध तस्करी, मानव तस्करी रोकथाम आदि बता रही है। भारत और नेपाल के बीच करीब 1800 किमी लंबी सीमा है।
अवैध घुसपैठ के लिए सीमा पर हथियारबंद जवानों की तैनाती
प्रत्येक चौकी में 60 अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है। नेपाल पुलिस बल के अधिकारियों का कहना है कि सीमा क्षेत्र से अवैध घुसपैठ, तस्करी रोकने और सुरक्षा तंत्र को मजबूत बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है। सशस्त्र प्रहरी टीम की एक चौकी क्षेत्र में 30 हथियार बंद जवानों को सुरक्षा के तैनात किया गया है और 30 जवानों के दल को रिजर्व में रखा गया है।
स्मगलिंग और चोरी पर ऐक्शन
कैलाली में स्थित सशस्त्र पुलिस बल नेपाल नंबर 34 गण हेक्वाटर और कंचनपुर में मौजूद नंबर 35 बटालियन हेक्वाटर में भी जवानों की अतिरिक्त तैनाती गई है। सशस्त्र प्रहरी बल चीफ सीनियर सुपरिटेंडेंट दिग्विजय सुबेदी ने बताया कि बॉर्डर इलाके में सुरक्षा यूनिट्स की मॉनिटरिंग, गैर-कानूनी चोरी और स्मगलिंग पर कंट्रोल, पूरी बॉर्डर सिक्योरिटी को और मजबूत करने के लिए जवानों को बढ़ाया गया है।
21 लाख का भारतीय सामान जब्त किया
झूलाघाट। नेपाल के बैतड़ी में पुलिस ने 21 लाख नेपाली रूपये का अवैध सामान जब्त किया है। रविवार को नेपाल पुलिस के डिप्टी सुपरिटेंडेंट जंग बहादुर कुंवर ने बताया कि कस्टम से बचकर भारत से लाए गए अवैध सामान को पुलिस ने सुबह तीन बजे पकड़ा है। 23 क्विंटल चीनी, पांच क्विंटल मिश्री और किराने का सामान जब्त किया है। कुंवर ने बताया कि कार्रवाई को सामान को महाकाली कस्टम कार्यालय जूलाघाट को सौंप दिया है। इधर, भारतीय सीमा पर एसएसबी के होते हुए सामान कैसे नेपाल गया इसकी चर्चा है।
नेपाल के गृह मंत्री का था आदेश
झूलाघाट। नेपाल के गृह मंत्री सुधन गुरुंग ने बीते दिनों बॉडर एरिया में जवानों की तैनाती के निर्देश दिए थे,सशस्त्र पुलिस बल के इंस्पेक्टर जनरल राजू अर्याल ने भी कैलाली बॉर्डर एरिया पर सख्ती से नज़र रखने के आदेश जारी दिए। प्रत्येक चौकी में 30 जवानों की बढ़ोत्तरी के बाद आने वाले दिनों में जरूरत के हिसाब से और अधिक सैन्य बल तैनात किए जाने की संभावना जताई जा रही है। बतादें कि अब तक 12 से 15 तक जवान एक चौकी क्षेत्र में तैनात किये जाते थे।
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