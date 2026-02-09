CBI जांच के लिए अंकिता के माता-पिता से FIR क्यों नहीं कराई? महापंचायत में सरकार से 5 सवाल
Ankita Bhandari Justice: देहरादून में महापंचायत बुलाई गई। इसमें अंकिता के माता-पिता भी पहुंचे। सरकार से पांच सवाल उठाए गए, आरोप लगाया गया कि सीबीआई जांच के लिए अंकिता के माता-पिता से एफआईआर दर्ज न कराना वीआईपी को बचाने के लिए है।
Ankita Bhandari Justice: अंकिता न्याय यात्रा संयुक्त संघर्ष मंच ने रविवार को परेड ग्राउंड के बाहर महापंचायत आयोजित की। इसमें वक्ताओं ने अंकिता के माता-पिता की तरफ से केस दर्ज करने, वीआईपी का खुलासा और उसकी गिरफ्तारी करने की मांग उठाई। महापंचायत में अंकिता भंडारी के माता-पिता शामिल रहे। दूसरी तरफ देवभूमि रक्षा अभियान के संस्थापक स्वामी दर्शन भारती ने आरोप लगाया कि अंकिता प्रकरण की आड़ में नेपाल की तर्ज पर उत्तराखंड का माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है।
पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि अंकिता अपने परिवार की गरीबी को दूर करने की उम्मीद के साथ रिजॉर्ट में नौकरी करने गई थीं। रावत ने एफआईआर दर्ज करने में देरी, साक्ष्य नहीं जुटा पाने को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आखिर सीबीआई जांच के लिए सरकार ने माता-पिता की ओर से एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करवाई। सीपीआई माले के इंद्रेश मैखुरी ने अंकिता की हत्या की तुलना एपस्टीन फाइल्स से की। इसके बाद उत्तराखंड महिला मंच की पदाधिकारी कमला पंत, निर्मला बिष्ट ने भी विचार रखे।
अंकिता के पिता बोले- सुप्रीम कोर्ट जज की निगरानी में हो जांच
अंकिता के पिता वीरेंद्र सिंह भंडारी ने कहा कि सीबीआई की जांच सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब मेरी बेटी नहीं झुकी तो मैं कैसे झुक सकता हूं। मंच पर मौजूद रहने के दौरान अंकिता की मां सोनी देवी के आंसू छलक आए। जस्टिस फॉर अंकिता मंच श्रीनगर की रेशमा पंवार, महिला किसान अधिकार मंच ऊधमसिंह नगर की हीरा जंगपांगी, उत्तराखंड महिला मंच नैनीताल की बसंती पाठक, राज्य आंदोलनकारी ऊषा भट्ट और भारत ज्ञान विज्ञान समिति की उमा भट्ट ने पंच की भूमिका निभाई।
नेपाल की तर्ज पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश
दूसरी ओर देवभूमि रक्षा अभियान के संस्थापक स्वामी दर्शन भारती ने कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड की आड़ में कुछ लोग प्रदेश का माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मामले की सीबीआई जांच चल रही है, चाहे वीआईपी हो या कोई ताकतवर अब बचेगा नहीं। देश की जनता को सीबीआई पर पूरा भरोसा है। प्रेस क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने आशंका जताई कि कुछ स्वार्थी तत्व उत्तराखंड के युवाओं को नेपाल की तर्ज पर भड़काकर राज्य में अराजकता फैलाना चाहते हैं।
स्वामी दर्शन भारती ने कहा कि अंकिता हत्याकांड के दोषी जेल में सजा काट रहे हैं। उन्होंने खुलासा किया कि हाल ही में जब इस मामले में वीआईपी को लेकर नई बातें सामने आईं, तो उन्होंने उर्मिला सनावर को सुरक्षित रूप से जनता के सामने लाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि उर्मिला के साथ कुछ अनहोनी हो जाती, तो साक्ष्य मिटाने के आरोप लगते और प्रदेश में अशांति फैल सकती थी।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन
