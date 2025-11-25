चुनाव से पहले उत्तराखंड की धर्मपुर सीट पर क्यों है कांग्रेस का फोकस? पूरी बात समझिए

संक्षेप: कांग्रेस में इस सीट पर ‘एक अनार-सौ बीमार’ जैसी स्थिति बनती दिखाई दे रही है। आने वाले दिनों में एक ही पार्टी में सियासत के दो ध्रुव हरीश रावत और हरक सिंह रावत यदि यहां सक्रियता बढ़ाते हैं, तो पार्टी के भीतर मामला और रोचक हो सकता है।

धर्मपुर विधानसभा सीट आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में चर्चा का केंद्र बन गई है। यह सीट पार्टी के कई दिग्गज व संभावित दावेदारों के बीच हॉट सीट के रूप में उभर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी क्षेत्र में सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। रावत ने 27 नवंबर को इस सीट के बूथ नंबर-74 में संवाद कार्यक्रम रखा है। इसे सियासी संदेश के रूप में देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि वह यहां संभावनाएं तलाश रहे हैं। प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला भी सक्रिय हैं। पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत की नजर भी इस सीट पर बताई जा रही है। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने धर्मपुर दौरे तेज किए हैं। वरिष्ठ नेता पूर्ण सिंह रावत व याकूब सिद्दीकी भी यहां दावेदारी पेश करते नजर आ रहे हैं।

कांग्रेस में दूसरी पांत के नेता भी हैं कतार में कांग्रेस की दूसरी पांत के नेता वैभव वालिया, संदीप चमोली, ओम प्रकाश सती भी यहां सक्रिय हैं। इस तरह कांग्रेस में इस सीट पर ‘एक अनार-सौ बीमार’ जैसी स्थिति बनती दिखाई दे रही है। आने वाले दिनों में एक ही पार्टी में सियासत के दो ध्रुव हरीश रावत और हरक सिंह रावत यदि यहां सक्रियता बढ़ाते हैं, तो पार्टी के भीतर मामला और रोचक हो सकता है। धर्मपुर सीट जिस तरह से कांग्रेस नेताओं के बीच चर्चा का केंद्र है, उससे साफ है कि आने वाले दिनों में यह सीट दिलचस्प राजनीतिक जंग का मैदान बन सकती है।

सामाजिक संरचना पार्टी के लिए मुफीद! धर्मपुर सीट की सामाजिक संरचना कांग्रेस को आकर्षित कर रही है। पहाड़ी मूल की अच्छी-खासी आबादी के साथ मुस्लिम वोटरों की संख्या निर्णायक भूमिका में रहती है। कांग्रेस यहां संभावनाएं मजबूत देख रही है। कांग्रेस के लिए इस सीट का इतिहास सुखद रहा है। पूर्व विधायक दिनेश अग्रवाल तीन बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। तब यह सीट लक्ष्मण चौक में शामिल थी। हालांकि, वर्तमान में भाजपा के विनोद चमोली यहां से विधायक हैं और उनका पकड़ भी मजबूत मानी जाती है।

दून में सर्वाधिक मतदाता इसी सीट पर देहरादून जिले की 10 सीटों में से एक धर्मपुर उत्तराखंड विधानसभा की 18वें नंबर की अनारक्षित सीट है। जनपद के सर्वाधिक मतदाता भी इसी सीट पर हैं। आधे-आधे धर्मपुर और रेसकोर्स इलाके वाली इस सीट पर अजबपुर, डिफेंस कॉलोनी, देहराखास, कारगी, बंजारावाला, टर्नर रोड, क्लेमनटाउन, चंद्रबनी, पटेलनगर और मेहूंवाला जैसे कई बड़े इलाके भी शामिल हैं।