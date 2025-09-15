न उत्सव, न कोई प्रोग्राम; CM पुष्कर धामी क्यों नहीं मनाएंगे अपना जन्मदिन?

पुष्कर धामी के मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि सीएम ने फैसला किया है कि उनके जन्मदिन, 16 सितंबर को कोई उत्सव या औपचारिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा। इसके बजाय, यह दिन सादगी और सेवा को समर्पित होगा। ऐसे अवसरों को समाज और जरूरतमंदों की सेवा के लिए समर्पित करना ही जश्न का सबसे सच्चा रूप है।

पीएम मोदी के जन्मदिन के एक दिन पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बर्थडे आता है,लेकिन प्रदेश के मुखिया ने इस दिन किसी भी जश्न से दूर रहने का फैसला किया है। सीएमओ ऑफिस की तरफ से बताया गया है कि 16 सितंबर को किसी भी तरह का उत्सव या औपचारिक कार्यक्रम नहीं होगा। यह दिन सादगी और सेवा को समर्पित रहेगा।

