न उत्सव, न कोई प्रोग्राम; CM पुष्कर धामी क्यों नहीं मनाएंगे अपना जन्मदिन?

पुष्कर धामी के मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि सीएम ने फैसला किया है कि उनके जन्मदिन, 16 सितंबर को कोई उत्सव या औपचारिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा। इसके बजाय, यह दिन सादगी और सेवा को समर्पित होगा।  ऐसे अवसरों को समाज और जरूरतमंदों की सेवा के लिए समर्पित करना ही जश्न का सबसे सच्चा रूप है।

Utkarsh Gaharwar देहरादूनMon, 15 Sep 2025 03:48 PM
पीएम मोदी के जन्मदिन के एक दिन पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बर्थडे आता है,लेकिन प्रदेश के मुखिया ने इस दिन किसी भी जश्न से दूर रहने का फैसला किया है। सीएमओ ऑफिस की तरफ से बताया गया है कि 16 सितंबर को किसी भी तरह का उत्सव या औपचारिक कार्यक्रम नहीं होगा। यह दिन सादगी और सेवा को समर्पित रहेगा।

पुष्कर धामी के मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि सीएम ने फैसला किया है कि उनके जन्मदिन, 16 सितंबर को कोई उत्सव या औपचारिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा। इसके बजाय, यह दिन सादगी और सेवा को समर्पित होगा। उन्होंने कहा कि ऐसे अवसरों को समाज और जरूरतमंदों की सेवा के लिए समर्पित करना ही जश्न का सबसे सच्चा रूप है।

सीएमओ ऑफिस ने बताया कि मुख्यमंत्री ने कहा कि वह इस दिन का उपयोग आपदा प्रभावित लोगों की मदद करने और आम नागरिकों तक सहायता पहुँचाने में करेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य के कई हिस्सों में प्राकृतिक आपदाओं के कारण बहुत से परिवार कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, और ऐसे समय में, समाज के हर वर्ग को उनकी मदद के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि हर प्रयास प्रभावित परिवारों के लिए ताकत और आशा का स्रोत बन सकता है।

