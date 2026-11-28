उत्तराखंड में गांवों से पुराने मोबाइल क्यों भेजे जा रहे नेपाल और कंबोडिया, पुलिस को किस बात की आशंका
गिरोह के सक्रिय होने की आशंका को देखते हुए लोगों को अनजान व्यक्तियों को पुराने मोबाइल फोन बेचने से पहले सतर्क रहने और फोन का निजी डेटा पूरी तरह मिटाने की सलाह दी जा रही है।
संतोष जोशी, हल्द्वानी: उत्तराखंड के सीमावर्ती गांवों में घूमकर पुराने मोबाइल फोन खरीदने वालों के साइबर अपराधियों के नेटवर्क से जुड़े होने की आशंका सामने आई है। साइबर पुलिस की तकनीकी जांच में आशंका जताई गई है कि भारतीय गांवों से खरीदे जा रहे पुराने मोबाइल फोन नेपाल, बांग्लादेश और कंबोडिया जैसे देशों में भेजे जा रहे हैं। इनका इस्तेमाल अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी में किए जाने की आशंका है।
साइबर विशेषज्ञ बीएल कुशवाहा के मुताबिक इन दिनों कुछ लोग गांव-गांव घूमकर लोगों से पुराने मोबाइल फोन खरीद रहे हैं और इसके बदले उन्हें नकद रकम दे रहे हैं। इन मोबाइल के मदरबोर्ड और मेमोरी चिप से पुराना डेटा निकालकर ठग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर साइबर ठगी का नेटवर्क चलाने की आशंका जताई जा रही है। गिरोह के सक्रिय होने की आशंका को देखते हुए लोगों को अनजान व्यक्तियों को पुराने मोबाइल फोन बेचने से पहले सतर्क रहने और फोन का निजी डेटा पूरी तरह मिटाने की सलाह दी जा रही है।
इन जिलों के सीमावर्ती इलाको में चेकिंग
रेंज के अधिकारियों के अनुसार पुराने फोन खरीदने वाले गिरोह को लेकर सीमावर्ती इलाकों में सघन चेकिंग और निगरानी की जा रही है। नेपाल सीमा से लगने वाले पिथौरागढ़, चम्पावत और यूएस नगर में पुलिस सक्रिय है। हल्द्वानी तक भी गिरोह की सक्रियता होने की जानकारी सामने आ रही है।
पुराने फोन के बदले दे रहे नए बर्तन या फोन
गौलापार में दो मामले हाल में सामने आए हैं। कुछ लोग अलग-अलग गांव में घूमकर पुराना फोन देने की बात कह नया चायनीज फोन देने की बात कर रहे हैं। कुछ लोगों ने इसे खरीदा भी है। इसके अलावा कुंवरपुर, गौलापार में पुराना फोन लेने के बदले नए बर्तन दे रहे हैं। महिलाओं को खासतौर पर निशाना बनाया जा रहा है।
ऐसे हो रहा दुरुपयोग
साइबर सुरक्षा के जानकार एक अधिकारी ने बताया कि गांवों के लोग बिना फोन को फार्मेट किए बेच देते हैं। साइबर अपराधी इन मोबाइलों से तकनीक और साफ्टवेयर की मदद से डिलीट किए गए कॉन्टेक्ट नंबर, व्हाट्स ऐप चैट, फोटो, खाता-आधार और पैन की प्रतियां चुरा लेते हैं। इसके बाद ठगी का खेल शुरू करते हैं। अंदेशा जताया जा रहा है कि इसके अलावा फोन के आईएमईआई नंबर, मदरबोर्ड का इस्तेमाल फर्जी कॉल सेंटरों और अंतरराष्ट्रीय ठगी के नेटवर्क में किया जाता है। इससे लोकेशन ट्रेस नहीं हो पाती।
कुमाऊं की आईजी निवेदिता कुकरेती ने कहा, पुराने फोन खरीदने आने वाले गैंग पर शिकंजा कसने के लिए कप्तानों को निर्देश दिए हैं। सीमावर्ती इलाकों में इन्हें देखा जा रहा है। इसे गंभीरता से चेक करा निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। लोग पुराने फोन अंजान लोगों को न बेचें।
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अदिति शर्मा
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