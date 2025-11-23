10000 से अधिक सुनवाई, 200 रजिस्ट्री ठप; क्यों हड़ताल पर चले गए देहरादून के वकील?

संक्षेप: बार एसोसिएशन के सचिव राजबीर सिंह बिष्ट के अनुसार, देहरादून की विभिन्न अदालतों में रोजाना दस हजार से अधिक छोटे-बड़े मामलों पर सुनवाई होती है। इसी तरह रोज लगभग 200 रजिस्ट्रियां और एक हजार से अधिक शपथ-पत्र तैयार होते हैं।

देहरादून में वकीलों की बेमियादी हड़ताल ने न्यायिक व्यवस्था को जकड़ दिया है। पिछले मंगलवार से जारी आंदोलन के चलते हर दिन 10 हजार से अधिक मुकदमों की सुनवाई रुक रही है। औसतन 200 जमीन रजिस्ट्रियां भी अटकी पड़ी हैं। इतना ही नहीं, शपथ-पत्र नहीं बन पाने से लोगों के प्रमाण-पत्र और आवेदन समेत तमाम जरूरी प्रक्रियाएं ठप हो गई हैं।

बार एसोसिएशन के सचिव राजबीर सिंह बिष्ट के अनुसार, देहरादून की विभिन्न अदालतों में रोजाना दस हजार से अधिक छोटे-बड़े मामलों पर सुनवाई होती है। इसी तरह रोज लगभग 200 रजिस्ट्रियां और एक हजार से अधिक शपथ-पत्र तैयार होते हैं। हड़ताल के बाद से पांच दिनों में लगभग 40 हजार मुकदमों की सुनवाई रुकी, वहीं रजिस्ट्रियां बंद होने से सरकार के राजस्व पर सीधा असर पड़ रहा है। शपथ पत्र न बनने से आम लोग अपने रोजमर्रा के महत्वपूर्ण कार्य पूरे नहीं कर पा रहे हैं।

सचिव भी नहीं मना पाए, लिखित में चाहिए आश्वासन दून में हड़ताल के पांचवें दिन शनिवार को वकीलों ने सुबह साढ़े दस बजे से दोपहर तीन बजे तक हरिद्वार रोड पर जाम लगाकर विरोध जताया। इस मौके पर पहुंचे गृह सचिव शैलेश बगौली, डीएम सविन बंसल व एसएसपी अजय सिंह ने हल निकालने की कोशिश की। गृह सचिव ने चैंबरों में सुविधाएं बढ़ाने के साथ नए चैंबरों के लिए जमीन मुहैया कराने का आश्वासन दिया लेकिन वकील लिखित आश्वासन पर अड़े रहे। लिखित सहमति न मिलने पर वार्ता विफल रही और गृह सचिव को खाली हाथ लौटना पड़ा।

जेल में बंद बंदियों की याचिकाएं भी अटकीं अदालतों में हर दिन दर्जनों बंदियों की जमानत अर्जी पर सुनवाई होती है। हड़ताल के कारण यह याचिकाएं भी लंबित हैं। इससे कई बंदियों की रिहाई में देरी हो रही है। जिन आरोपियों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी हैं, वे अदालत में पेश होकर राहत चाहते हैं, वे भी परेशान हैं।