निहंग विवाद के बीच सिखों पर टिप्पणी करने वाले आशीष नेगी कौन हैं? हिमाचल में मुकदमा
आशीष नेगी उत्तराखंड में यूकेडी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन पर हिमाचल के सिरमौर में मुकदमा हुआ है। उन पर सिख समुदाय पर टिप्पणी करने का आरोप है।
Who Is Ashish Negi: बीते 16 जून को उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में कुछ निहंग सिख और स्थानीय लोगों के बीच मारपीट हो गई थी। इसमें पुलिस ने चार निहंगों को अरेस्ट भी किया था। इस घटनाक्रम के बाद से उत्तराखंड में बवाल थमने का नहीं ले रहा है। निहंगों ने पुलिस की कार्रवाई से गुस्सा होकर रुद्रप्रयाग में एक गुरुद्वारे पर कथित रूप से कब्जा कर लिया। चौथे दिन समझा-बुझाकर माने और चले भी गए, लेकिन फिर 25 जून को निहंगों ने हथियार और तलवारों के दम पर उत्तराखंड में घुसने का प्रयास किया। अब गिरफ्तार निहंगों की जमानत के बाद माहौल शांत ही था कि अब उत्तराखंड में युवा नेता आशीष नेगी के बयान को लेकर नया बवाल है। उन पर सिख समाज के खिलाफ आपत्तिजनक बयान के आरोप में एफआईआर हुई है।
हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में सिख समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में आशीष नेगी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार, आशीष नेगी का संबंध उत्तराखंड क्रांति दल से है। उनके खिलाफ पांवटा साहिब निवासी परमजीत सिंह बंगा की शिकायत पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 299 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
सबसे पहले जानते हैं आशीष नेगी ने क्या कहा
पुलिस के अनुसार, आशीष नेगी ने कर्णप्रयाग में स्थानीय लोगों और निहंगों के बीच हुए विवाद पर टिप्पणी की थी, जिससे सिख समुदाय के एक वर्ग में नाराजगी पैदा हुई। आरोप है कि नेगी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए कहा, ''खालिस्तान आंदोलन उत्तराखंड में चलाया जा रहा है।'' भारतीय न्याय संहिता की धारा 299 किसी भी वर्ग के नागरिकों की धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण तरीके से आहत करने के उद्देश्य से किए गए कृत्यों से संबंधित है।
पुलिस सूत्रों के अनुसार, पांवटा पुलिस ने अभी तक इस मामले में किसी को गिरफ्तार नहीं किया है और संबंधित वीडियो की जांच कर रही है। इस बीच, सोशल मीडिया पर एक अन्य वीडियो में नेगी ने सफाई भी दी। कहा, ''मेरे वीडियो को तोड़-मरोड़कर और टुकड़ों में दिखाया जा रहा है, ताकि सनसनी फैलाई जा सके और अराजकता का माहौल बनाया जा सके।'' उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है जिससे किसी की भावनाएं आहत हों।
कौन हैं आशीष नेगी
आशीष नेगी उत्तराखंड क्रांति दल के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। वे कर्णप्रयाग तहसील के कनोठ गांव के निवासी हैं। उन्होंने कम्प्यूटर साइंस में बीटेक की डिग्री हासिल की है। वे पिछले तीन वर्षों से यूकेडी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं तथा उनकी युवाओं में मजबूत पकड़ मानी जाती है। उन्होंने प्रदेश के लोगों के हितों से जुड़े कई आंदोलनों में भागीदारी निभाई है।
पार्टी की तरफ से बयान भी आया
यूकेडी सेंटर कमेटी के मुख्य सलाहकार डॉ. मनमोहन नवानी कहा कि उत्तराखंड में सभी समुदायों के लोग आपस में प्रेम पूर्वक रहते हैं। आशीष नेगी भी सभी का सम्मान करते हैं और उनके द्वारा दिया गया बयान कर्णप्रयाग में तलवारबाजी की घटना को अंजाम देने वाले निहंगों को लेकर था। आशीष नेगी व उत्तराखंड क्रांति दल सिख समुदाय सहित सभी समुदायों व धर्मों का पूरा सम्मान करते हैं। लेकिन जिन्होंने कर्णप्रयाग में आकर यहां के लोगों पर तलवार चलाई वह निंदनीय था और वे इसकी भर्त्सना करते हैं। डॉ. नवानी ने कहा कि कर्णप्रयाग में सरदार स्व. संत सिंह के परिवार सहित कई सिख समुदाय के परिवार रहते हैं। वे यहां की रामलीला सहित सामाजिक कार्यों में भी बढ़-चढ़कर प्रतिभाग करते हैं।
गौरतलब है कि हाल ही में उत्तराखंड के कर्णप्रयाग की एक स्थानीय अदालत ने चमोली जिले में स्थानीय लोगों के साथ हिंसक झड़प के मामले में शामिल चार निहंगों को जमानत दे दी थी। यह जमानत उत्तराखंड-हिमाचल प्रदेश सीमा पर 300 से अधिक निहंगों द्वारा पुलिस के साथ लगभग पांच दिनों तक चले गतिरोध के बाद मिली थी।
रिपोर्ट- सतीश गैरोला
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