खरगे की रैली पर रामलीला मैदान का शुद्धिकरण करने वाले राम अवस्थी कौन हैं? भाजपा से क्या लिंक
मल्लिकार्जुन खरगे की हल्द्वानी रैली के दो दिन बाद एक हिंदुवादी संगठन ने रामलीला मैदान का शुद्धिकरण यज्ञ किया। इसे लेकर कांग्रेस हमलावर है और इसे खरगे के दलित से जोड़ते हुए भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगा रही है।
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बीते 8 अगस्त को उत्तराखंड के नैनीताल जनपद स्थित हल्द्वानी के प्रसिद्ध रामलीला मैदान में रैली की थी। इसी मैदान में अब शुद्धिकरण यज्ञ को लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने-सामने हैं। कांग्रेस पार्टी ने इसे खरगे के दलित होने से जोड़ते हुए भाजपा सरकार पर दलित विरोधी होने के आरोप लगाए हैं। उधर, भाजपा ने यज्ञ करने वाली संस्था से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि पार्टी का इससे कोई लेना-देना नहीं, यह एक निजी संगठन का कार्यक्रम था।
रामलीला मैदान में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की जनसभा के बाद किए गए ‘शुद्धीकरण’ को लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर हमला बोला है। कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग के जिलाध्यक्ष इन्द्रपाल आर्य के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने बुधवार को बुद्ध पार्क में भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन किया। आरोप लगाते हुए कहा कि खरगे दलित नेता हैं, इसीलिए रामलीला मैदान का शुद्धीकरण किया गया। यह केवल खरगे का ही नहीं, बल्कि पूरे अनुसूचित जाति समाज के सम्मान, स्वाभिमान और गरिमा का अपमान है। ऐसे कृत्य सामाजिक भेदभाव और जातिगत मानसिकता को बढ़ावा देते हैं।
शुद्धिकरण करने वाले राम अवस्थी कौन हैं?
दरअसल, रामलीला मैदान में रैली के ठीक दो दिन बाद 10 अगस्त को स्थानीय धार्मिक संगठन श्री राम सेना धर्मार्थ सेवा न्यास ने सचिव राम अवस्थी के नेतृत्व में मैदान में हवन-पूजन कराया था। संगठन का आरोप है कि रैली में कुछ इस्लामिक नारे लगाए गए और हिंदू संगठनों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां की गईं थीं। इसीलिए मैदान का शुद्धिकरण अनिवार्य था। संगठन का तर्क है कि इसका दलित से कोई लेना-देना नहीं है, बल्कि मैदान की धार्मिक औऱ सांस्कृतिक गरिमा की पुनर्स्थापना के उद्देश्य से यह किया गया।
भाजपा से क्या लिंक
संगठन के सदस्य गिरीश चंद्र पांडे ने कहा कि श्री राम सेना धर्मार्थ सेवा न्यास किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़ी नहीं है। भाजपा के नैनीताल जिलाध्यक्ष प्रताप बिष्ट ने भी कहा कि यज्ञ से भाजपा का कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कांग्रेस पर मुद्दे को राजनीतिक रंग देने का आरोप लगाया। भाजपा का कहना है कि किसी निजी संगठन के कार्यक्रम को पार्टी से जोड़ना उचित नहीं है। दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने आरोप लगाया कि भाजपा के इशारे पर ‘शुद्धीकरण’ यज्ञ कराया गया। यह दलित नेता खरगे के साथ पूरे अनुसूचित जाति समाज का अपमान है। गोदियाल का कहना है कि रामलीला मैदान जैसे सार्वजनिक स्थल का इस तरह ‘शुद्धीकरण’ किया जाना कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के साथ-साथ पूरे अनुसूचित जाति समाज के सम्मान और स्वाभिमान का अपमान है।
रामलीला मैदान में इस्लामिक नारे लगाने का आरोप
भाजपा ने भी कांग्रेस के हल्द्वानी सभास्थल शुद्धि विवाद को तूल देने पर पलटवार किया है। भाजपा ने इसे सनातन धर्म का अपमान और समाज को बांटने की घटिया राजनीति बताया। कैबिनेट मंत्री खजानदास ने कहा कि हल्द्वानी रामलीला मैदान की पवित्र भूमि पर धर्म विशेष के नारे कांग्रेस ने लगवाए। कहा कि भाजपा को इस बात पर कड़ा एतराज है कि रैली में धर्म विशेष के नारे लगाए गए। जिस स्थान पर यह नारेबाजी हुई, वह पवित्र 'रामलीला मैदान' है। सनातन धर्म में इसका विशेष धार्मिक महत्व है। वहां दूसरे धर्मों के नारे लगाना किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है।
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