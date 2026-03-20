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2 बार के विधायक, अनुसूचित जाति का बड़ा चेहरा; कौन हैं मंत्री पद की शपथ लेने वाले खजान दास

Mar 20, 2026 12:46 pm ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
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खजान दास देहरादून की राजपुर रोड विधानसभा सीट से विधायक हैं। जमीनी स्तर से अपनी राजनीति की शुरुआत करने वाले खजान दास भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति का एक बड़ा चेहरा हैं। राजपुर रोड से 2 लगातार बार जीत दर्ज कर चुके हैं।

2 बार के विधायक, अनुसूचित जाति का बड़ा चेहरा; कौन हैं मंत्री पद की शपथ लेने वाले खजान दास

खजान दास देहरादून की राजपुर रोड विधानसभा सीट से विधायक हैं। जमीनी स्तर से अपनी राजनीति की शुरुआत करने वाले खजान दास भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति का एक बड़ा चेहरा हैं। सालों तक बूथ लेवल कार्यकर्ता के रूप में काम करने के बाद अब खजान दास को धामी कैबिनेट में जगह मिली है। खजान दास राजपुर रोड विधानसभा सीट से पिछली दो बार से लगातार जीत दर्ज कर रहे हैं।

लगातार 2 बार जीती राजपुर रोड सीट

खजान दास ने साल 2017 में हुए चुनावों में जीत दर्ज की थी। इसके बाद साल 2022 में हुए चुनावों में भी खजान दास ने भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। साल 2017 के चुनावों में खजान दास ने लगभग 9 हजार वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार को मात दी थी। इसके बाद साल 2022 में हुए विधानसभा चुनावों में राजपुर रोड सीट पर ही खजान दास ने राजकुमार को और ज्यादा वोटों के अंतर से हराया। इस बार दोनों के बीच जीत का अंतर लगभग 11 हजार वोटों का था।

कक्षा 8 के बाद नहीं गए स्कूल

खजान दास उत्तराखंड के देहरादून के रहने वाले हैं। उनके पिता का नाम सांता दास है। खजान दास ने अपनी प्राथमिक स्कूलिंग के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। वो मात्र कक्षा-8 तक स्कूल गए हैं, इसके बाद स्कूल छोड़ दिया था। सामाजिक कार्यों में लगातार सक्रिय रहते हुए खजान दास ने राजनीति शुरू की और लगातार दो बार विधायक बनने के बाद अब वो उत्तराखंड की धामी कैबिनेट में मंत्री पद की शपथ लिए हैं।

शुक्रवार को खजान दास के साथ ही चार अन्य मंत्रियों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इनमें प्रदीप बत्रा, मदन कौशिक, राम सिंह कैडा, भरत चौधरी ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इन सभी मंत्रियों को राज्यपाल गुरमीत सिंह ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस तरह अब धामी कैबिनेट में सदस्यों की संख्या बढ़कर 7 से 12 हो गई है।

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संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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