कौन हैं IAS वरुण चौधरी? हरिद्वार में करोड़ों के घोटाले में बुरे फंसे, बर्खास्तगी की नौबत
IAS Varun Chaudhary: उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने हरिद्वार नगर निगम के जमीन घोटाले के आरोपी तत्कालीन नगर आयुक्त आईएएस वरुण चौधरी को बर्खास्त करने की संस्तुति की है।
IAS Varun Chaudhary News: हरिद्वार में नगर निगम के लिए कूड़ा डंपिंग के लिए 15 करोड़ की जमीन को 54 करोड़ में खरीदकर महा घोटाला करने वाले आईएएस और पूर्व नगर आयुक्त वरुण चौधरी को भाजपा सरकार ने बर्खास्त करने की संस्तुति कर दी है। जमीन के इस घपले में सिर्फ आईएएस चौधरी ही नहीं तत्कालीन डीएम कमेंद्र सिंह के खिलाफ भी मेजर पनिशमेंट की कार्रवाई का निर्णय लिया गया है। उन पर भी बर्खास्तगी की तलवार लटक रही है। साथ ही हरिद्वार के तत्कालीन एसडीएम अजयवीर सिंह के विरुद्ध परनिंदा प्रविष्टि दर्ज करते तीन वेतन वृद्धियां रोकने के आदेश जारी हुए हैं।
नगर निगम के बहुचर्चित सराय भूमि खरीद घोटाले में शामिल अधिकारी, कर्मचारी और जमीन बेचने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सतर्कता समिति की संस्तुति पर 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की अनुमति दे दी है।
कौन हैं आईएएस वरुण चौधरी
आईएएस वरुण चौधरी भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2017 बैच के अधिकारी हैं और उत्तराखंड कैडर में कार्यरत हैं। वो वर्तमान में सेवा में हैं। 21 नवंबर 2023 तक वे हरिद्वार में नगर मजिस्ट्रेट के पद पर कार्यरत रहे। जांच में सामने आए दस्तावेजों के अनुसार जिस दिन भूमि का धारा-143 के तहत कृषि से व्यावसायिक उपयोग में परिवर्तन हुआ, उसी दिन नगर निगम के साथ खरीद का एग्रीमेंट भी कर लिया गया, और जमीन की वैल्यू 54 करोड़ हो गई। पूरे घटनाक्रम की यही असाधारण तेजी अब जांच एजेंसियों और शासन के लिए सबसे अहम बिंदु बनी हुई है।
यह है मामला
हरिद्वार में नगर निगम के कूड़ा भंडार के स्थान यानि गार्बेज डंपिंग यार्ड के लिए जमीन खरीदी जानी थी। इसमें अधिकारियों ने मिलीभगत कर 2.3070 हेक्टेयर जमीन जो महज 15 करोड़ रुपये की थी, उसे 54 करोड़ रुपये में खरीदा। इस जमीन को खरीदने में कई मानकों का उल्लंघन किया गया था। इस मामले की जांच में आरोप साबित होने पर तीन जून 2025 को मुख्यमंत्री धामी ने तत्कालीन डीएम, नगर आयुक्त और एसडीएम समेत सात लोगों को सस्पेंड कर दिया था।
किसानों को किसने दिया ऐसा आइडिया
हालांकि, एक साल बाद भी सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिर करीब 15 करोड़ रुपये की कृषि भूमि को 54 करोड़ रुपये की व्यावसायिक भूमि बनाने का आइडिया किसने किसानों को दिया था। किसान अपनी जमीन 15 करोड़ में ही बेचना चाहते थे और उन्होंने 15 करोड़ के हिसाब से ही अपना आवेदन किया था।
सिर्फ सात दिन में कृषि को व्यावसायिक भूमि में बदला
सूत्रों के अनुसार जमीन बेचने वालों ने प्रारंभिक स्तर पर 15 करोड़ रुपये मांगे थे। उस समय भूमि कृषि श्रेणी में थी। लेकिन धारा-143 की कार्रवाई पूरी होते ही भूमि का स्वरूप व्यावसायिक हो गया और उसकी कीमत बढ़कर लगभग 54 करोड़ रुपये आंकी गई। इसके बाद नगर निगम ने करीब 54 करोड़ रुपये का भुगतान करते हुए भूमि खरीद ली। अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिर इतनी कम अवधि में भूमि का मूल्य कई गुना बढ़ाने की अवधारणा किस स्तर पर तैयार हुई और इसका लाभ किसे मिला। मामले की जांच के दौरान शासन ने तत्कालीन जिलाधिकारी, नगर आयुक्त और एसडीएम समेत 12 अधिकारियों और कर्मचारियों पर विभागीय कार्रवाई की। अब तत्कालीन नगर आयुक्त वरुण चौधरी को बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया है।
यह पाए गए दोषी
इस पूरे मामले में भारतीय न्याय संहिता एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। मामले में ये दोषी पाए गए लोगों मेंतत्कालीन नगर आयुक्त वरुण चौधरी, तत्कालीन सहायक नगर आयुक्त रविन्द्र कुमार दयाल, तत्कालीन कर अधीक्षक लक्ष्मीकांत भट्ट, तत्कालीन सहायक अभियन्ता एवं प्रभारी अधिशासी अभियन्ता आनन्द सिंह मिश्राण, तत्कालीन संपत्ति लिपिक वेदपाल, तत्कालीन मानचित्रकार दिनेश कांडपाल और जमीन बेचने वाली सुमन देवी, जितेन्द्र कुमार, अभिषेक यादव, सुजीत कुमार सिंह शामिल हैं।
पुराने डीएम धीरज गर्ब्याल ने कर दिया था इनकार
जमीन खरीदने का मामला ऐसा नहीं की इन अधिकारियों के सामने आया हो इससे पहले भी इसी जमीन को खरीदने का प्रस्ताव आ चुका था लेकिन तब के जिलाधिकारी और नगर निगम के प्रशासक धीरज सिंह गर्ब्याल ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। उन्होंने जमीन खरीदने से मना कर दिया था।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।