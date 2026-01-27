उत्तराखंड के जंगलों में क्या खा रहा बाघ? सरकार के आदेश पर जानने निकले 200 से ज्यादा एक्सपर्ट; क्या वजह

संक्षेप: उत्तराखंड के जंगलों में बाघ के भोजन पर सर्वे हो रहा है। इसके लिए बाकायदा 200 से ज्यादा एक्सपर्ट की टीम जुटी हुई है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पिछले कुछ दिनों से जंगली जानवरों के हमलों की घटनाओं के बाद यह काम जरूरी हो गया है।

उत्तराखंड के जंगलों में बाघ के भोजन पर सर्वे हो रहा है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) द्वारा हर चार वर्ष में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस वर्ष यह इसलिए भी अहम और जरूरी हो गया है, क्योंकि वन्य जीव-मानव संघर्ष की घटनाओं में रिकॉर्डतोड़ बढ़ोत्तरी हुई है। बाघ ही नहीं, भालू और गुलदार के हमलों में कई लोगों की मौत हुई है।

अखिल भारतीय बाघ गणना के दूसरे चरण में हल्द्वानी वन प्रभाग के जंगलों में बाघों के प्रिय भोजन की उपलब्धता पर विशेष सर्वेक्षण शुरू होने जा रहा है। इस सर्वे को लाइन ट्रांजेक्ट सर्वे कहते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार इस सर्वे में जंगलों में बाघ के मुख्य भोजन स्रोत काकड़, चीतल, सांभर सहित अन्य शिकार प्रजातियों की उपस्थिति दर्ज की जाएगी।

इस तरह के सर्वे की क्या वजह इनकी संख्या और वितरण का आकलन बाघों की आबादी, उनके स्वास्थ्य और आवास की गुणवत्ता का सटीक मूल्यांकन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस सर्वेक्षण के दौरान अन्य वन्यजीवों जैसे जंगली सुअर, नीलगाय आदि की मौजूदगी का भी पता लगाया जाएगा, ताकि बाघों की भोजन श्रृंखला की पूरी तस्वीर सामने आ सके। इसके अलावा वेजिटेशन सैंपलिंग, जिसमें जिस जगह सर्वे किया जा रहा है वहां पर किस प्रकार की और कितनी वनस्पति हैं आदि की जानकारी भी जुटाई जाती है। हल्द्वानी वन प्रभाग की 5 रेंज की करीब 74 बीट में यह सर्वे किया जाना है।

200 से ज्यादा एक्सपर्ट जुटे हल्द्वानी वन प्रभाग में लाइन ट्रांजेक्ट सर्वे के लिए 200 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इसके अलावा आसपास के वन प्रभागों में भी यह सर्वे जारी है। उत्तराखंड में बाघों की संख्या में निरंतर वृद्धि दर्ज की जा रही है, लेकिन भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करना संरक्षण की सफलता के लिए अनिवार्य है। यह सर्वेक्षण न केवल बाघों की स्थिति का आकलन करेगा, बल्कि पूरे पारिस्थितिकी तंत्र की सेहत का भी पता लगाएगा।