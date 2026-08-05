क्या है महाभारत सर्किट, उत्तराखंड और राजस्थान मिलकर कर रहे काम; नए डेस्टिनेशन बनेंगे
Mahabharata Circuit: उत्तराखंड और राजस्थान मिलकर महाभारत सर्किट के विस्तार पर काम करेंगे। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने जयपुर में राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा से मुलाकात की।
Mahabharata Circuit: उत्तराखंड और राजस्थान की भाजपा सरकारें महाभारत सर्किट का विस्तार करने जा रही हैं। मंगलवार को इस सिलसिले में उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा में मुलाकात भी हुई। सतपाल महाराज जयपुर पहुंचे थे। राजस्थान सीएम से भेंट में महाराज ने कहा कि महाभारत काल के दौरान पांडवों ने उत्तराखंड और राजस्थान के कई स्थानों में भ्रमण किया। इनका विस्तार किया जाएगा।
उत्तराखंड और राजस्थान महाभारत सर्किट का विस्तार करेंगे। मंगलवार को जयपुर में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने मुलाकात की। महाराज ने कहा कि महाभारत काल के दौरान पांडवों ने उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण किया। राजस्थान में भी पांडव कई स्थानों पर घूमे।
सतपाल महाराज बोले- गणगौर उत्सव की विशेष मान्यता
सतपाल महाराज ने बताया कि महाभारत काल से उत्तराखंड और राजस्थान के कई स्थानों का पौराणिक जुड़ाव है। राजस्थान के गणगौर उत्सव की बड़ी मान्यता है। इस उत्सव में यह माना जाता है कि माता गौरी (पार्वती) अपने पीहर यानी मायके आती हैं। माता पार्वती हिमालय की पुत्री शैलपुत्री हैं। उनका मायका हिमालय क्षेत्र ही है। ऐसे में दोनों राज्यों में पौराणिक और सांस्कृतिक स्तर पर गहरा जुड़ाव है।
पौराणिक जुड़ाव से संबंध मजबूत होंगे
उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री महाराज ने कहा कि दोनों राज्यों की साझा परंपराओं और मान्यताओं को सामने लाने के लिए सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देना जरूरी है। इससे न केवल दोनों राज्यों के बीच संबंध मजबूत होंगे, बल्कि पर्यटन को भी नई दिशा मिलेगी।
भाजपा की कोर कमेटी की बैठक दिल्ली में आज होगी
भाजपा प्रदेश कोर कमेटी की अहम बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें आगामी विधानसभा चुनावों के साथ ही कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की अध्यक्षता में होगी और राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष भी मौजूद रहेंगे। बैठक में हारी हुई सीटों की समीक्षा होगी। इन सीटों को जीतने के लिए किए गए प्रयासों और नेताओं के इन सीटों पर किए गए प्रवास का फीडबैक भी लिया जाएगा। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कोर कमेटी में शामिल कई पूर्व सीएम, प्रदेश महामंत्री समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि चुनाव की दृष्टि से तैयार किए जा रहे कार्यक्रमों को लेकर भी निर्णय लिए जाएंगे।
युवाओं पर फोकस
बैठक को इसलिए भी अहम माना जा रहा है कि जंतर मंतर पर हुए युवाओं के आंदोलन के बाद परिस्थितियों में बदलाव आया है। चुनाव से पहले पार्टी युवाओं को साधने के लिए नए सिरे से भी कोशिश करने जा रही है। माना जा रहा है कि बैठक में इस पर चर्चा होगी।
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गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
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