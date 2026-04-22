काम की बात: 'पंचगव्य' क्या है? इसके सेवन के बिना गैर-हिंदुओं को गंगोत्री मंदिर में नहीं मिलेगी एंट्री
चार धाम यात्रा शुरू होने के साथ ही गैर-हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उन्हें कुछ विशेष नियमों का पालन करने के बाद ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। गंगोत्री मंदिर समिति के एक प्रस्ताव में कहा गया है कि गैर-हिंदुओं को मंदिर में प्रवेश की अनुमति तभी दी जाएगी जब वे 'पंचगव्य' का सेवन करेंगे।
उत्तराखंड में चार धाम यात्रा शुरू होने के साथ ही गैर-हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उन्हें कुछ विशेष नियमों का पालन करने के बाद ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। इन विभिन्न मानदंडों में गंगोत्री मंदिर समिति का एक प्रस्ताव भी शामिल है। इसमें कहा गया है कि गैर-हिंदुओं को मंदिर में प्रवेश की अनुमति तभी दी जाएगी जब वे 'पंचगव्य' का सेवन करेंगे।
गंगोत्री मंदिर समिति ने कहा कि मंदिर में प्रवेश के लिए तीर्थयात्रियों को 'पंचगव्य' (गौमूत्र से बना मिश्रण) का सेवन करना अनिवार्य होगा, ताकि सनातन धर्म के प्रति उनकी निष्ठा की पुष्टि हो सके। अक्षय तृतीया के अवसर पर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही शुक्रवार को चार धाम यात्रा का शुभारंभ हो गया।
पंचगव्य क्या है?
पंचगव्य गाय के दूध, दही, गोमूत्र, गोबर और घी का मिश्रण है, जिसमें गंगाजल भी मिला होता है। पंचगव्य के बारे में बात करते हुए यमुनोत्री मंदिर समिति के प्रवक्ता पुरुषोत्तम उनियाल ने पहले एचटी को बताया था कि सनातन धर्म के अनुसार, भक्तों को पंचगव्य दिए बिना कोई भी अनुष्ठान पूरा नहीं माना जाता। हम सदियों से इस परंपरा का पालन करते आ रहे हैं। उन्होंने मंदिर में ऐसे लोगों की बढ़ती भीड़ का जिक्र भी किया, जिनका सनातन धर्म से कोई जुड़ाव नहीं है। उन्होंने कहा कि इस कदम से यह सुनिश्चित होगा कि केवल उन्हीं सनातनियों को मंदिर में दर्शन की अनुमति मिले, जो परंपरा का पालन करते हैं।
गैर-हिंदुओं पर प्रतिबंध
इससे पहले, 11 मार्च को श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने केदारनाथ और बद्रीनाथ मंदिरों में गैर-हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने का प्रस्ताव पारित किया था। यह प्रस्ताव श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की बजट बैठक में पारित किया गया, जिसकी अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने की।उन्होंने कहा कि मंदिरों में पारंपरिक रूप से कुछ पाबंदियां रही हैं। यह नया प्रस्ताव उन्हीं पाबंदियों को एक औपचारिक रूप देता है। द्विवेदी ने कहा कि देवभूमि और इसके पवित्र तीर्थस्थलों की पवित्रता बनाए रखने के लिए कड़े कदम उठाना जरूरी है।
'अतिथि देवो भव' का नजरिया
जहां गंगोत्री समिति ने 'पंचगव्य' नियम की घोषणा की है और बद्रीनाथ-केदारनाथ समिति आगंतुकों से उनकी आस्था की पुष्टि करने वाला एक शपथ-पत्र मांग रही है, वहीं यमुनोत्री मंदिर समिति ने एक अलग रास्ता अपनाने का निर्णय लिया है। इसने 'अतिथि देवो भव' की परंपरा का पालन करते हुए जाति या धर्म की परवाह किए बिना सभी भक्तों का स्वागत करने का निर्णय लिया है। चार धाम यात्रा में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री शामिल हैं। ये चारों धाम हिंदुओं के लिए एक पवित्र तीर्थयात्रा है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
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