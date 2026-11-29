टिकट देने से पहले फीडबैक, उत्तराखंड में जीत की हैट्रिक के लिए BJP की क्या स्ट्रैटेजी
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा, विधानसभा चुनावों में हैट्रिक के लिए पार्टी अलग-अलग स्तर पर अलग-अलग रणनीतियों पर काम कर रही है। उम्मीदवार चयन के लिए भी बूथ स्तर पर दावेदारों को लेकर राय ली जा रही है।
भाजपा विधानसभा चुनावों में टिकट की दावेदारी कर रहे नेताओं को लेकर बूथ स्तर पर फीडबैक लेगी। इसके तहत दावेदारी कर रहे नेताओं को लेकर प्रत्येक बूथ से राय मांगी जाएगी। भाजपा ने 2027 के विधानसभा चुनावों में हैट्रिक का लक्ष्य रखा है। हरिद्वार में आयोजित हुई प्रदेश कार्य समिति की बैठक में इसके लिए विशेष रणनीति तैयार की गई है। पार्टी सूत्रों ने बताया कि संगठन की ओर से सर्वाधिक जीत की संभावना वाले चेहरों की तलाश शुरू कर दी है। इसके लिए कई तरह के सर्वे और रायसुमारी कराई जा रही है। इसी कड़ी में पार्टी ने अब बूथ स्तर से भी दावेदारों को लेकर फीडबैक लेने का निर्णय लिया है। पार्टी के रणनीतिकारों का कहना है कि इसका मकसद दावेदारों को लेकर जमीनी स्तर से फीडबैक लेना है। ताकि प्रत्याशी चयन में लोकप्रियता का सही आकलन हो जाए।
हर बूथ पर तीन लोगों की राय
हर बूथ पर तीन-तीन लोगों से राय मांगी जाएगी और उसके बाद सर्वाधिक जीत की संभावना वाले चेहरे का चयन किया जाएगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा, विधानसभा चुनावों में हैट्रिक के लिए पार्टी अलग-अलग स्तर पर अलग-अलग रणनीतियों पर काम कर रही है। उम्मीदवार चयन के लिए भी बूथ स्तर पर दावेदारों को लेकर राय ली जा रही है। बूथ से मिलने वाले फीडबैक से सर्वाधिक जीत की संभावना वाले दावेदार का चयन करने में मदद मिलेगी।
नितिन नबीन करेंगे बूथ विजय अभियान की शुरुआत
उधर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन 9 दिसंबर को अल्मोड़ा में भाजपा की प्रदेश कोर कमेटी बैठक में शामिल होंगे। अगले दिन वह पार्टी के बूथ विजय अभियान का शुभारंभ करेंगे और शक्ति केंद्र सम्मेलन में भी प्रतिभाग करेंगे।
महामंत्री कुंदन परिहार ने बताया कि बूथ विजय अभियान 25 दिसंबर तक चलेगा। इसके तहत बूथ अध्यक्ष के घर पर उसके नाम की पट्टिका और पार्टी का झंडा लगाया जाएगा। विधानसभा स्तर पर चुनाव प्रबंधन के लिए 5 से 10 दिसंबर के बीच कोर कमेटी बैठक होगी। इस दौरान सभी विधानसभा क्षेत्रों में कोर कमेटी की बैठकें आयोजित की जाएंगी।
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अदिति शर्मा
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