Weather 4 Dec: पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखने लगा असर, इस राज्य में बारिश-बर्फबारी का अलर्ट

Western Disturbance: दिसंबर के पहले पश्चिमी विक्षोभ का असर उत्तराखंड में दिखने लगा है। मौसम विभाग ने 5 दिसंबर से प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की भविष्यवाणी की है। हिमालयी इलाकों में बर्फबारी से ठिठुरन बढ़ेगी।

Thu, 4 Dec 2025 09:00 AMGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
उत्तराखंड में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के अनुसार पांच दिसंबर से राज्य के पर्वतीय इलाकों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। वहीं चार दिसंबर को कई ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाला पड़ने की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं-कहीं हल्की वर्षा दर्ज हो सकती है, जबकि 3200 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में ताजा बर्फबारी की पूरी संभावना है।

मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉ. सी.एस. तोमर ने बताया कि राज्य में दो दिन से तापमान में निरंतर गिरावट देखी जा रही है और अगले एक–दो दिनों में यह गिरावट एक से दो डिग्री और दर्ज की जा सकती है। इससे रातें और ज्यादा सर्द होंगी, साथ ही पहाड़ों में पाले की वजह से फिसलन और परिवहन पर असर पड़ने की आशंका है। निचले इलाकों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है, लेकिन सुबह-शाम ठिठुरन बढ़ेगी।

दिसंबर का पहला पश्चिमी विक्षोभ

विशेषज्ञों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से यह बदलाव देखने को मिल रहा है। कई उच्च हिमालयी क्षेत्रों जैसे माणा, बदरीनाथ, नेलांग, धारचूला और मुनस्यारी के ऊपरी इलाकों में हल्की से मध्यम बर्फबारी का अनुमान लगाया गया है। इससे पर्यटन गतिविधियों में बढ़ोतरी तो हो सकती है, लेकिन स्थानीय प्रशासन को सड़कों पर बर्फ जमने और हाइवे के बाधित होने जैसी स्थितियों से निपटने के लिए तैयार रहना होगा।

इधर, ठंड बढ़ने के साथ स्वास्थ्य विभाग ने भी लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि ठंड के तीव्र दौर में अनावश्यक यात्रा से बचें और अगर पहाड़ी इलाकों की ओर निकल रहे हों तो गर्म कपड़े, आवश्यक दवाएं और वाहन में स्लिप-रोधी चेन जैसी सुविधाएं साथ रखें।

