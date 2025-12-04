Weather 4 Dec: पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखने लगा असर, इस राज्य में बारिश-बर्फबारी का अलर्ट

संक्षेप: Western Disturbance: दिसंबर के पहले पश्चिमी विक्षोभ का असर उत्तराखंड में दिखने लगा है। मौसम विभाग ने 5 दिसंबर से प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की भविष्यवाणी की है। हिमालयी इलाकों में बर्फबारी से ठिठुरन बढ़ेगी।

उत्तराखंड में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के अनुसार पांच दिसंबर से राज्य के पर्वतीय इलाकों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। वहीं चार दिसंबर को कई ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाला पड़ने की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं-कहीं हल्की वर्षा दर्ज हो सकती है, जबकि 3200 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में ताजा बर्फबारी की पूरी संभावना है।

मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉ. सी.एस. तोमर ने बताया कि राज्य में दो दिन से तापमान में निरंतर गिरावट देखी जा रही है और अगले एक–दो दिनों में यह गिरावट एक से दो डिग्री और दर्ज की जा सकती है। इससे रातें और ज्यादा सर्द होंगी, साथ ही पहाड़ों में पाले की वजह से फिसलन और परिवहन पर असर पड़ने की आशंका है। निचले इलाकों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है, लेकिन सुबह-शाम ठिठुरन बढ़ेगी।

दिसंबर का पहला पश्चिमी विक्षोभ विशेषज्ञों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से यह बदलाव देखने को मिल रहा है। कई उच्च हिमालयी क्षेत्रों जैसे माणा, बदरीनाथ, नेलांग, धारचूला और मुनस्यारी के ऊपरी इलाकों में हल्की से मध्यम बर्फबारी का अनुमान लगाया गया है। इससे पर्यटन गतिविधियों में बढ़ोतरी तो हो सकती है, लेकिन स्थानीय प्रशासन को सड़कों पर बर्फ जमने और हाइवे के बाधित होने जैसी स्थितियों से निपटने के लिए तैयार रहना होगा।