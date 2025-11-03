Western Disturbance: इस राज्य में फिर पश्चिम विक्षोभ की दस्तक, बारिश-बर्फबारी से बदलेगा मौसम

Hindustan Hindi News
Mon, 3 Nov 2025 09:52 AMGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
Western Disturbance: उत्तराखंड में मौसम फिलहाल काफी बदलाव के दौर में है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, राज्य के ज़्यादातर इलाकों में मौसम शुष्क बना हुआ है, लेकिन उत्तरकाशी, चमौली, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ जैसे पहाड़ी जिलों में कहीं-कहीं बहुत हल्की बारिश या गरज के साथ बौछार और बर्फबारी हो सकती है।​

आईएमडी का पूर्वानुमान है कि 3 नवंबर से एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तराखंड के मौसम को प्रभावित कर सकता है। इसकी वजह से खासकर ऊंचाई वाले क्षेत्रों जैसे बदरीनाथ, केदारनाथ, औली और मुंसियारी में हल्की से मध्यम बर्फबारी के आसार हैं, जिससे तापमान में गिरावट संभव है और सुबह-शाम ठंड बढ़ जाएगी।​

तापमान का हाल

दैनिक तापमान की बात करें तो मैदानों में दिन के समय 22 से 25 °C तक रहता है। देहरादून-नैनीताल जैसे क्षेत्रों में अधिकतम तापमान लगभग 29 °C जबकि न्यूनतम 8-10 °C तक गिर सकता है, विशेषकर पहाड़ों में। रातें ठंडी होती जा रही हैं, और आगे भी ठंड बढ़ने के संकेत मिले हैं।​

मैदानी इलाकों में राहत

उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश में दिन में धूप बनी रह सकती है, जिससे कुछ राहत मिलेगी। वहीं पहाड़ की सुबहें और शामें विशेष रूप से ठंडी रहेंगी, ऐसे में गरम कपड़े पहनना जरूरी हो गया है।​

आगे का पूर्वानुमान

मौसम विभाग के मुताबिक, 4 और 5 नवंबर को हल्की बारिश-बर्फबारी के बाद, राज्य के शेष हिस्सों में मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है। इसके बाद ठंड बढ़ने लगेगी और ऊँचाई वाले इलाकों में सुबह-सुबह ओस व बर्फ जमने का सिलसिला तेज हो सकता है।​

