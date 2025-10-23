Hindustan Hindi News
इस राज्य में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, बारिश और बर्फबारी से बढ़ेगी मुश्किल; राहत कब से

इस राज्य में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, बारिश और बर्फबारी से बढ़ेगी मुश्किल; राहत कब से

संक्षेप: Uttarakhand Weather Today: उत्तराखंड में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, इसके चलते गुरुवार को दून समेत छह जिलों में हल्की बारिश की संभावना है। 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के भी आसार हैं।

Thu, 23 Oct 2025 09:51 AMGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
Uttarakhand Weather Today: पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से उत्तराखंड के कई हिस्सों में गुरुवार को हल्की बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू हो सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के अनुसार, राज्य के छह जिलों उत्तरकाशी, देहरादून, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग में हल्की वर्षा की संभावना जताई गई है। वहीं, 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों जैसे बदरीनाथ, औली और मुनस्यारी में बर्फबारी के आसार हैं।

मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉ. सीएस तोमर ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के चलते राज्य में हल्की ठंडक महसूस की जाएगी। दोपहर के बाद कई जगह बादल घिर सकते हैं और कहीं-कहीं बूंदाबांदी संभव है। हालांकि, शेष जिलों हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर और टिहरी में मौसम शुष्क रहने की संभावना है।

देहरादून शहर में गुरुवार का न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान करीब 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। दिन के पहले हिस्से में मौसम साफ रहेगा, लेकिन दोपहर बाद आंशिक बादल छाने की संभावना है। हवा की गति लगभग 2 से 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रहने का अनुमान है।

24 अक्टूबर से मौसम में सुधार

मौसम विभाग ने सलाह दी है कि ऊंचाई वाले इलाकों में यात्रा करने वालों को सतर्क रहना चाहिए। बर्फबारी और फिसलन के कारण रास्तों पर सावधानी बरतनी होगी। वहीं, मैदानी क्षेत्रों में आने वाले दिनों में तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की जा सकती है। विभाग के अनुसार, शुक्रवार से मौसम में फिर सुधार होगा और अधिकांश इलाकों में आसमान साफ रहेगा।​

