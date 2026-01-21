पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से उत्तराखंड में 3 दिन भारी बारिश और बर्फबारी, तूफानी हवाओं का येलो अलर्ट
उत्तराखंड में 22 से 24 जनवरी तक बर्फबारी और तूफानी हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में 23 जनवरी को मौसम का मिजाज सबसे ज्यादा तल्ख रहने की संभावना है।
उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी का सूखा खत्म होने की उम्मीद जगी है। मौसम विभाग ने 22 से 24 जनवरी तक प्रदेश भर में बारिश, बर्फबारी और तूफानी हवाओं का स्पेशल अलर्ट जारी किया है। एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ और अरब सागर से आ रही नमी के चलते 23 जनवरी को प्रदेश में मौसम का मिजाज सबसे ज्यादा तल्ख रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र ने पांच पहाड़ी जिलों में भारी बर्फबारी की चेतावनी जारी की है।
मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून की ओर से मंगलवार को विशेष प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई। मौसम निदेशक डॉ. सीएस तोमर ने बताया कि 22 जनवरी की रात से मौसम बदलेगा। असर 24 जनवरी की दोपहर तक रहेगा। सबसे ज्यादा असर 23 जनवरी को रहेगा। येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
इन जिलों के लिए अलर्ट
उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में 2800 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है। 2300 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले अन्य इलाकों में भी मध्यम बर्फबारी होगी।हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर जैसे मैदानी जिलों में भी कहीं-कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। 23 और 24 को प्रदेश में ओलावृष्टि के साथ 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया है।
सलाह: सड़कें हो सकती हैं बंद, पर्यटक रहें सावधान
मौसम विभाग ने भारी बर्फबारी के मद्देनजर प्रशासन और जनता के लिए विशेष एडवाइजरी जारी की है। बर्फबारी से सड़कें बंद हो सकती हैं। बर्फबारी वाले इलाकों में बिजली की लाइनें और पानी की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो सकती हैं। लोगों को पावर बैकअप और जरूरी दवाइयां रखने की सलाह दी गई है। पहाड़ों की यात्रा कर रहे लोगों और पर्यटकों को सलाह दी गई है कि वे मौसम खराब होने पर सुरक्षित स्थानों पर रुकें और पेड़ों के नीचे शरण न लें।
