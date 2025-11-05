पश्चिम विक्षोभ के कारण उत्तराखंड में आज बारिश-बर्फबारी, घुप कोहरा भी बढ़ाएगा मुश्किल

संक्षेप: Uttarakhand Weather Updates 5 Nov: पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के चलते आज हल्की बारिश के आसार हैं। उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग एवं पिथौरागढ़ में बारिश। मैदानी इलाकों में घुप कोहरा।

Weather Updates 5 Nov: हिमालयी राज्य उत्तराखंड के लिए भारतीय मौसम विभाग ने आज फिर बारिश का अनुमान जताया है। पश्चिम विक्षोभ के कारण राज्य के चार जिलों में बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। 4000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने का अनुमान जताया गया है। वहीं राज्य के बाकी जिलों में मौसम शुष्क रहेगा।

मौसम विभाग के अनुसार, उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग एवं पिथौरागढ़ जिलों में कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की बारिश या बर्फबारी होने की संभावना है। पहाड़ी इलाकों में यह पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण हुआ है, जिससे बारिश और बर्फबारी के साथ-साथ मौसम में ठंड अधिक बढ़ेगी।

घुप कोहरा बढ़ाएगा मुश्किल मैदानी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने के बावजूद सुबह के समय घना कोहरा छा सकता है, जिससे दृश्यता कम रहेगी और सड़कों पर सावधानी जरूरी होगी। इसके अलावा, मैदानी इलाकों में दिन का तापमान सामान्य से थोड़ा कम रहने की संभावना है।

मौसम निदेशक डॉ. सीएस तोमर ने बताया है कि राज्य की इन ऊंची पहाड़ी जिलों में हल्की बारिश और बर्फबारी के कारण ठंड में और बढ़ोतरी होगी, जिससे यहां का तापमान काफी ठंडा रहेगा। बाकी जिलों में तापमान सामान्य रहेगा, लेकिन सुबह-शाम की ठंड से लोगों को सावधान रहने की सलाह दी गई है।