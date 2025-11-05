Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Western Disturbance active IMD rain snowfall alert Dense Fog uttarakhand weather updates 5 nov
पश्चिम विक्षोभ के कारण उत्तराखंड में आज बारिश-बर्फबारी, घुप कोहरा भी बढ़ाएगा मुश्किल

पश्चिम विक्षोभ के कारण उत्तराखंड में आज बारिश-बर्फबारी, घुप कोहरा भी बढ़ाएगा मुश्किल

संक्षेप: Uttarakhand Weather Updates 5 Nov: पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के चलते आज हल्की बारिश के आसार हैं। उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग एवं पिथौरागढ़ में बारिश। मैदानी इलाकों में घुप कोहरा।

Wed, 5 Nov 2025 08:46 AMGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
share Share
Follow Us on

Weather Updates 5 Nov: हिमालयी राज्य उत्तराखंड के लिए भारतीय मौसम विभाग ने आज फिर बारिश का अनुमान जताया है। पश्चिम विक्षोभ के कारण राज्य के चार जिलों में बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। 4000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने का अनुमान जताया गया है। वहीं राज्य के बाकी जिलों में मौसम शुष्क रहेगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मौसम विभाग के अनुसार, उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग एवं पिथौरागढ़ जिलों में कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की बारिश या बर्फबारी होने की संभावना है। पहाड़ी इलाकों में यह पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण हुआ है, जिससे बारिश और बर्फबारी के साथ-साथ मौसम में ठंड अधिक बढ़ेगी।

ये भी पढ़ें:उत्तराखंड में मेडिकल PG की सीटें बढ़ीं, कल से एडमिशन की दौड़; पूरा शेड्यूल
ये भी पढ़ें:आपत्ति मदरसा शब्द से नहीं, आतंक की फैक्ट्री चलने से है; CM धामी की दो टूक
ये भी पढ़ें:इस राज्य में आज से पश्चिमी विक्षोभ का असर, बारिश और बर्फबारी बढ़ाएगी ठिठुरन

घुप कोहरा बढ़ाएगा मुश्किल

मैदानी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने के बावजूद सुबह के समय घना कोहरा छा सकता है, जिससे दृश्यता कम रहेगी और सड़कों पर सावधानी जरूरी होगी। इसके अलावा, मैदानी इलाकों में दिन का तापमान सामान्य से थोड़ा कम रहने की संभावना है।

मौसम निदेशक डॉ. सीएस तोमर ने बताया है कि राज्य की इन ऊंची पहाड़ी जिलों में हल्की बारिश और बर्फबारी के कारण ठंड में और बढ़ोतरी होगी, जिससे यहां का तापमान काफी ठंडा रहेगा। बाकी जिलों में तापमान सामान्य रहेगा, लेकिन सुबह-शाम की ठंड से लोगों को सावधान रहने की सलाह दी गई है।

9 नवंबर तक कैसा रहेगा मौसम

भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, अगले कुछ दिनों तक (6 से 9 नवंबर तक) भी उत्तराखंड के सभी जिलों में मौसम शुष्क रहने की संभावना बनी रहेगी। इसलिए राज्य के निवासियों को मौसम में होने वाले इन परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक सावधानी बरतनी चाहिए, खासकर पहाड़ी इलाकों में सफर करते समय।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala
गौरव काला को नेशनल, राजनीति, अंतरराष्ट्रीय, क्राइम और वायरल समाचार लिखना पसंद हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 10 साल कार्य का अनुभव। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अमर उजाला, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत जैसे मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। इन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Uttarakhand Weather Uttarakhand News Uttarakhand Weather Report Today

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।