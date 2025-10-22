पश्चिमी विक्षोभ फिर ऐक्टिव हुआ, इस राज्य में आज बारिश-बर्फबारी के आसार; अलर्ट

संक्षेप: Western Disturbance Active: मौसम विज्ञान केंद्र और भारतीय मौसम विभाग की रिपोर्टों के अनुसार, उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण जारी रह सकता है।

Western Disturbance Active: उत्तराखंड में आज मौसम बदलने वाला है। पांच जिलों में बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि ऊंचे इलाकों में बर्फबारी का भी अनुमान है। इससे राज्य के मैदानी क्षेत्रों में तापमान में गिरावट आएगी और ठंड में बढ़ोतरी होगी।

मौसम में इस बदलाव का खास असर चारधाम यात्रा पर भी पड़ सकता है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे मौसम की जानकारी लेकर सुरक्षित यात्रा करें और आवश्यक सावधानियां बरतें। विशेष रूप से पहाड़ी मार्गों पर बारिश और बर्फबारी के कारण रास्ते फिसलन भरे हो सकते हैं, जिससे दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए यात्रियों को सतर्क रहना होगा।

बारिश-बर्फबारी का अलर्ट मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण यह बारिश-बर्फबारी का सिलसिला जारी रह सकता है। इसके चलते आने वाले कुछ दिनों तक उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में धूप कम और बादल छाए रहेंगे।