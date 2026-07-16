Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

‘वेड इन उत्तराखंड’ परिकल्पना से अर्थव्यवस्था को मिलेगी नई गति, CM धामी ने बताया पूरा प्लान

By Praveen Sharma
हिन्दुस्तान, देहरादून
Follow us on Google News
share

उत्तराखंड जल्द ही एक विश्वस्तरीय नए वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में पहचान बनाने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिनों लोगों से विदेश के बजाय अपने देश में ही शादियां करने की अपील की थी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ‘वेड इन उत्तराखंड’ मुहिम के तहत पीएम के इसी सपने को साकार करने में लगे हैं।

‘वेड इन उत्तराखंड’ परिकल्पना से अर्थव्यवस्था को मिलेगी नई गति, CM धामी ने बताया पूरा प्लान

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ‘वेड इन उत्तराखंड’ अभियान राज्य की अर्थव्यवस्था और रोजगार को नई गति देगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार वेडिंग टूरिज्म के साथ स्पिरिचुअल व वेलनेस टूरिज्म को भी प्रोत्साहन दे रही है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को किमाड़ी स्थित एक होटल में इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ इवेंट इंडस्ट्रीज द्वारा आयोजित राष्ट्रीय वेडिंग प्रोफेशनल्स सम्मेलन में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने देश भर से आए वेडिंग प्लानर्स, इवेंट विशेषज्ञों, पर्यटन क्षेत्र से जुड़े उद्यमियों तथा सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि यह सम्मेलन राज्य में पर्यटन, विशेषकर वेडिंग टूरिज्म के विस्तार के लिए महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन से राज्य में पर्यटन विकास को नई दिशा मिलेगी।

ये भी पढ़ें:हल्द्वानी में बनेगा उत्तराखंड का नया हाईकोर्ट, धामी सरकार को SC का निर्देश

पीएम की परिकल्पना को साकार कर रही सरकार

उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ‘वेड इन उत्तराखंड’ की परिकल्पना को धरातल पर उतारने के लिए काम कर रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सभी के प्रयासों से राज्य को देश और दुनिया के प्रमुख वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित किया जा सकेगा।

कई वेडिंग डेस्टिनेशन विकसित किए जाएंगे

मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह स्थल त्रियुगीनारायण मंदिर जैसी ऐतिहासिक और धार्मिक धरोहर उत्तराखंड को डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए विशिष्ट पहचान प्रदान करती है। सरकार त्रियुगीनारायण, ओंकारेश्वर मंदिर, रामनगर, टिहरी, मसूरी सहित अन्य कई उपयुक्त स्थानों को डेस्टिनेशन वेडिंग केंद्रों के रूप में विकसित करने पर काम कर रही है। डेस्टिनेशन वेडिंग केवल होटल और रिसॉर्ट तक सीमित नहीं रहती, बल्कि इससे लोगों को रोजगार और आय के अवसर मिलते हैं।

ये भी पढ़ें:उत्तराखंड के CM धामी के नाम नया रिकॉर्ड, 5 साल पूरा करने वाले BJP के पहले नेता

कई कॉरिडोर पर शुरू हो रहा काम

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार केदारखंड और मानसखंड के मंदिर क्षेत्रों के विकास एवं सौंदर्यीकरण के साथ ही हरिद्वार-ऋषिकेश कॉरिडोर, विवेकानंद कॉरिडोर, गोल्ज्यू कॉरिडोर, यमुना कॉरिडोर तथा शारदा कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक परियोजनाओं पर काम कर रही है। साथ ही शीतकालीन यात्रा की शुरुआत कर साल भर पर्यटन को गति देने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा गढ़वाल और कुमाऊं मंडलों में एक-एक स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन स्थापित करने की दिशा में भी काम किया जा रहा है। जिससे योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा और आध्यात्मिक पर्यटन को नई मजबूती मिलेगी।

धामी ने कहा कि उत्तराखंड आज कानून-व्यवस्था, सुशासन और निवेश अनुकूल नीतियों के कारण देश के सबसे भरोसेमंद राज्यों में शामिल है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सड़क, रेल और रोपवे आधारित ट्रिपल आर कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने पर विशेष बल दे रही है। चारधाम ऑल वेदर रोड परियोजना, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना, विभिन्न रोपवे परियोजनाओं, जौलीग्रांट एवं पंतनगर हवाई अड्डों के विस्तार तथा प्रदेश के सभी जिलों में हेलीपोर्ट विकास जैसे कार्य पर्यटन को नई गति प्रदान करेंगे और पर्यटकों की पहुंच को और अधिक सुगम बनाएंगे।

ये भी पढ़ें:उत्तराखंड में इसी साल विधानसभा चुनाव? चर्चाओं पर CM पुष्कर धामी का भी आ गया जवाब
Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Uttarakhand News Pushkar Singh Dhami

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।