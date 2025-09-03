Weather Updates today Heavy rainfall alert in uttarakhand today many villages cut due to landslide 484 roads blocks उत्तराखंड में बारिश से आज भी हाहाकार; 486 सड़कें बंद, भूस्खलन से सैकड़ों गांव कटे, 11 जिलों में अलर्ट, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Weather Updates today Heavy rainfall alert in uttarakhand today many villages cut due to landslide 484 roads blocks

उत्तराखंड में बारिश से आज भी हाहाकार; 486 सड़कें बंद, भूस्खलन से सैकड़ों गांव कटे, 11 जिलों में अलर्ट

Weather Updates: उत्तराखंड में मौसम की मार आज भी जारी है। आज भी कई जिलों में रेड अलर्ट है। आलम यह है कि 24 घंटे में 486 सड़कें भूस्खलन से बंद हैं। सैकड़ों गांव कट गए हैं और नदियां-नाले उफान पर हैं।

Gaurav Kala देहरादून, हिन्दुस्तानWed, 3 Sep 2025 08:40 AM
share Share
Follow Us on
उत्तराखंड में बारिश से आज भी हाहाकार; 486 सड़कें बंद, भूस्खलन से सैकड़ों गांव कटे, 11 जिलों में अलर्ट

Weather Updates: उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। मौसम विभाग ने बुधवार को भी राज्य के 11 जिलों में भारी बारिश का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पहाड़ों में जगह-जगह भूस्खलन, गाड़-गदेरे उफान पर हैं और नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार बीते 24 घंटों में 486 सड़कें बाधित हुईं। कई गांवों का संपर्क कट गया है और सैकड़ों लोग सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किए गए हैं। उधर, गणेश महोत्सव के तहत प्रतिमा विसर्जन के दौरान जसपुर निवासी दो भाई रामगंगा नदी में डूब गए।

झील में मलबा बना चुनौती

उत्तरकाशी जिले के स्यानाचट्टी क्षेत्र में झील के मुहाने पर लगभग 25 लाख घन मीटर मलबा जमा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि यह मलबा अचानक बह निकला तो निचले क्षेत्रों में भारी तबाही मच सकती है। मलबे को हटाना चुनौती बन गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें मौके पर तैनात हैं और स्थिति पर नजर रख रही हैं।

11 जिलों में अलर्ट

उत्तराखंड के देहरादून, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, नैनीताल, चंपावत, यूएसनगर और बागेश्वर जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पौड़ी, टिहरी, चमोली एवं पिथौरागढ़ जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश का येलो अलर्ट दिया गया है। हरिद्वार जिले में कहीं-कहीं आकाशीय बिजली चमकने की संभावना है। मौसम निदेशक डॉ. सीएस तोमर ने बताया कि अभी एक सप्ताह तक प्रदेश में अच्छी बारिश मिलने की उम्मीद है।

ये भी पढ़ें:पीएम जन धन में रिकॉर्ड 2.68 लाख करोड़ जमा, पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड चैंपियन

कई गांव भूस्खलन की जद में

रुद्रप्रयाग के बसुकेदार और जखोली विकासखंडों के कई गांव भूस्खलन की जद में हैं। यहां से 40 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। चमोली जिले के थराली क्षेत्र के राड़ीबगड़, मोपाटा और नंदा नगर में भूस्खलन से हालात बिगड़ रहे हैं। सड़क मार्गों के कटने से ग्रामीणों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी जिले के छेनागाड़ गदेरे में आए भारी मलबे में दबे नौ लोगों का अभी तक पता नहीं चला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रभावित जिलों के जिलाधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने और राहत व बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।

बंद सड़कों ने बढ़ाई मुसीबत

बंद सड़कों ने भी लोगों की मुसीबतें बढ़ाई हैं। मंगलवार को राज्य में कुल 486 सड़कें बाधित रहीं। उत्तरकाशी, बागेश्वर में सर्वाधिक 63-63 सड़कें बंद हैं। जबकि चमोली में 59, रुद्रप्रयाग में 51, टिहरी में 34 सड़कें बंद हैं।

प्रतिमा विसर्जन के दौरान नदी में बहे दो भाई

गणेश महोत्सव के तहत प्रतिमा विसर्जन के दौरान जसपुर निवासी दो सगे भाई बिजनौर के भूतपुरी में रामगंगा नदी में बह गए। गोताखोर उनकी तलाश में जुटे हुए हैं। हालांकि, शाम सात बजे तक युवकों का कोई सुराग नहीं लग सका। थाना प्रभारी सुमित राठी का कहना है कि सर्च अभियान जारी रहेगा।

Weather Updates Uttarakhand Weather Report Today

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।