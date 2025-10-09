आज और कल बारिश और आकाशीय बिजली की चेतावनी, इस राज्य में मौसम का लेटेस्ट अपडेट

Aaj Ka Mausam 9 Oct: उत्तराखंड में 9 और 10 अक्टूबर को मौसम विभाग ने बारिश और आकाशीय बिजली की चेतावनी जारी की है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से मैदानों में ठिठुरन बढ़ गई है।

Aaj Ka Mausam 9 Oct: हिमालयी राज्य उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से मैदानों में ठंड बढ़ गई है। इस बीच मौसम विभाग ने उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। देहरादून स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक 9 अक्टूबर को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं-कहीं गर्जन के साथ हल्की बारिश की संभावना है।

राज्य के अन्य निचले क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। आने वाले दिनों में भी मौसम में बड़े बदलाव की आशंका नहीं जताई गई है। 9 अक्टूबर को उपरोक्त पांचों जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ गर्जन की संभावना है।

शेष जिलों में मौसम अपडेट 10 अक्टूबर को भी यही पांच जिलों (उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरगढ़, बागेश्वर) में कहीं-कहीं बारिश का अनुमान है। इसके बाद लंबी अवधि के लिए उत्तराखंड में मौसम शुष्क रहने की उम्मीद है।