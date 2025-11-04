इस राज्य में आज से पश्चिमी विक्षोभ का असर, बारिश और बर्फबारी बढ़ाएगी ठिठुरन
संक्षेप: Weather Updates 4 Nov: उत्तराखंड में आज से फिर पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। मौसम विभाग ने देहरादून समेत सात जिलों में बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी की है।
Weather Updates 4 Nov: उत्तराखंड में मंगलवार से एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इसका असर राज्य के मौसम पर दिखना शुरू हो गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के पूर्वानुमान के अनुसार, मंगलवार को खासकर उत्तरकाशी, चमोली, देहरादून, टिहरी, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं-कहीं हल्की बारिश की संभावना है। 4000 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी का भी अनुमान है, जिससे तापमान में गिरावट और ठंड बढ़ने की संभावना है। बाकी जिलों में मौसम शुष्क और साफ रहेगा।
पश्चिमी विक्षोभ के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी के साथ-साथ गरज-चमक और तेज हवाओं के चलने का भी अनुमान है। इसके प्रभाव से पहाड़ी इलाकों में सर्दी की शुरुआत तेज होगी और मैदानी इलाकों में भी ठंड का अहसास बढ़ेगा। मौसम विभाग ने यात्रियों और स्थानीय लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है, खासकर ऊंचे और अतिपर्वतीय क्षेत्रों में ठंड से बचाव के लिए।
अगले कुछ दिनों में यह मौसम का परिवर्तन जारी रहेगा, जिससे तापमान में गिरावट के साथ-साथ हवा में नमी भी बढ़ेगी। इससे न केवल ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होगी, बल्कि मैदानी जिलों में भी गीला मौसम बना रहेगा। मौसम शुष्क बने रहने वाले क्षेत्रों में तापमान में मामूली अंतर रह सकता है, लेकिन ठंड महसूस होगी।
उत्तराखंड में आगामी दिनों में पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव साफ दिखेगा, जिसमें कुछ इलाकों में हल्की बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का अलर्ट जारी है। मौसम विभाग के अनुसार, यह स्थिति कम से कम 4-5 दिन तक बनी रह सकती है।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
