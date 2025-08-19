Weather Update Heavy Rain in Dehradun and Across Uttarakhand IMD Brings Good News देहरादून समेत पूरे उत्तराखंड में आज कैसा रहेगा मौसम, भारी बारिश के बीच IMD ने दी गुड न्यूज, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
देहरादून समेत पूरे उत्तराखंड में आज कैसा रहेगा मौसम, भारी बारिश के बीच IMD ने दी गुड न्यूज

मौसम विभाग ने आज भी देहरादून समेत पूरे उत्तराखंड में बारिश की संभावना जताई है। कई जिलों में बिजली चमकने और तेज हवाओं की भी संभावना है। इस बीच आईएमडी ने गुड न्यूज भी दी है।

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, देहरादूनTue, 19 Aug 2025 08:11 AM
उत्तराखंड में मौसम का रौद्र रूप जारी है। मंगलवार को भी मौसम विभाग ने देहरादून समेत राज्य के सात जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। पर्वतीय और मैदानी इलाकों में बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। पहाड़ों में लगातार बारिश ने भूस्खलन और प्राकृतिक आपदा से लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। हालांकि मौसम विभाग ने गुड न्यूज भी दी है।

मौसम विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, कुछ जिलों में बारिश की तीव्रता कम होने और हालात सामान्य होने की संभावना है, जिससे लोगों को राहत मिल सकती है।

इन इलाकों में भारी बारिश का येलो अलर्ट

उत्तराखंड में मौसम विभाग ने मंगलवार को सात जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इसके तहत उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, देहरादून और नैनीताल जिलों में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा, इन क्षेत्रों में बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ बारिश के दौर भी हो सकते हैं।

मौसम विभाग का पूर्वानुमान

आईएमडी के अनुसार, उत्तराखंड में मानसून की सक्रियता बनी हुई है, जिससे इन जिलों में बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। विभाग ने नागरिकों से सतर्क रहने और नदी-नालों के पास जाने से बचने की सलाह दी है।

देहरादून का मौसम

देहरादून में सोमवार को मौसम खुला रहा और तापमान सामान्य से तीन डिग्री अधिक 32.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मसूरी में 6 मिमी, जौलीग्रांट में 5.8 मिमी, रुड़की में 5.6 मिमी, गैरसैंण में 3 मिमी और उत्तरकाशी में 1 मिमी बारिश दर्ज की गई।

