नए साल से पहले उत्तराखंड में मौसम का यू-टर्न, बारिश-बर्फबारी के आसार; आज येलो अलर्ट

Uttarakhand Weather: दिसंबर माह में अब तक प्रदेश में कहीं भी बारिश दर्ज नहीं की गई है, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ के असर से पहाड़ी जिलों में हलचल बढ़ सकती है। मैदानी इलाकों में आज कोहरे का येलो अलर्ट है।

Dec 24, 2025 09:44 am ISTGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
Uttarakhand Weather: उत्तराखंड में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में 27 दिसंबर से मौसम परिवर्तन की संभावना जताई गई है। इस दौरान 27 और 28 दिसंबर को उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं-कहीं बारिश, जबकि 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है। वहीं, मैदानी इलाकों में आज कोहरे का येलो अलर्ट है।

मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के मुताबिक दिसंबर माह में अब तक प्रदेश में कहीं भी बारिश दर्ज नहीं की गई है, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ के असर से पहाड़ी जिलों में हलचल बढ़ सकती है। इन दिनों पहाड़ी इलाकों में दिन के समय धूप खिलने से ठंड से कुछ राहत जरूर है।

आज येलो अलर्ट

वहीं, मैदानी जिलों में ठंड और कोहरे की दोहरी मार देखने को मिल रही है। हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर में लगातार घना कोहरा जनजीवन को प्रभावित कर रहा है। मंगलवार को भी इन जिलों में सुबह से कोहरा छाया रहा, जिससे दृश्यता बेहद कम हो गई और यातायात प्रभावित हुआ।

मौसम विभाग ने आज के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। चेतावनी के तहत हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी और देहरादून के मैदानी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। इसके साथ ही ऊधमसिंह नगर, नैनीताल और चंपावत में शीत दिवस जैसी स्थिति बनी रह सकती है।

देहरादून में कैसा मौसम

हालांकि, राजधानी देहरादून में मंगलवार को धूप खिली रही, जिससे लोगों को दिन के समय ठंड से कुछ राहत मिली। मौसम विभाग ने लोगों से सुबह-शाम सावधानी बरतने और पहाड़ी इलाकों में यात्रा के दौरान सतर्क रहने की अपील की है।

