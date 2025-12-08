उत्तराखंड में आज भयंकर ठंड, बारिश और बर्फबारी के आसार; तापमान माइनस 12 डिग्री
Weather Report 8 Dec: मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की आशंका जताई है। मैदानी इलाकों में सुबह-शाम शीतलहर। हिमालयी इलाकों में पारा -12 डिग्री तक।
Uttarakhand Weather Report 8 Dec: हिमालयी राज्य उत्तराखंड में आज भयंकर ठंड पड़ने वाली है। मौसम विभाग ने मैदानी इलाकों देहरादून, हरिद्वार और हल्द्वानी में सुबह-शाम पारा गिरने और शीतलहर की आशंका जताई है। दिन में हल्की धूप पड़ेगी, लेकिन पर्वतीय इलाकों में बारिश और बर्फबारी से ठंड का इजाफा हो सकता है। उच्च हिमालयी इलाकों में पारा माइनस 12 डिग्री तक पहुंच गया है।
पर्वतीय इलाकों में बदरीनाथ में न्यूनतम तापमान लगभग 0°C जबकि केदारनाथ में –12°C तक गिरने का अनुमान है। 3200 मीटर एवं उससे अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। मौसम निदेशक डॉ. सीएस तोमर ने बताया कि राज्य के अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है।
बारिश के आसार
मौसम विभाग ने बताया कि पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी जारी रह सकती है। प्रदेश में सोमवार को तीन जिलों उत्तरकाशी, चमोली एवं पिथौरागढ़ में कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है। मैदानी इलाकों में ठंडी हवाओं के साथ पाला पड़ सकता है, जिससे सुबह‑सुबह सड़कें फिसलन भरी होंगी। धुंध और प्रदूषण के कारण शहरों में वायु गुणवत्ता खराब रहने की संभावना है।
सावधानियां
पर्वतीय इलाकों में यात्रा करने वाले श्रद्धालु और पर्यटकों को मौसम अपडेट लगातार देखने और गर्म कपड़े, थर्मल, दस्ताने, टोपी आदि साथ रखने की सलाह दी गई है। मैदानी इलाकों में वाहन चालकों को पाले और धुंध के कारण सतर्क रहने का निर्देश है। उत्तराखंड में अगले 2–3 दिनों तक मौसम ठंडा रहेगा।
