दिवाली पर उत्तराखंड में कैसा रहेगा मौसम, IMD ने दिया अगले सात दिन का अपडेट

संक्षेप: Weather in Diwali: दिवाली पर उत्तराखंड में मौसम कैसा रहने वाला है। मौसम विभाग ने अगले सात दिन का अपडेट जारी किया है। मौसम विभाग का अनुमान प्रदेशवासियों के लिए राहत देने वाला है।

उत्तराखंड में दीपावली पर मौसम सुहावना और शुष्क रहने की संभावना है। मौसम निदेशक डॉ. सीएस तोमर के अनुसार, अगले सात दिनों तक प्रदेश में किसी तरह की बारिश की चेतावनी नहीं है। फिलहाल राज्य के ज्यादातर हिस्सों में धूप खिली हुई है और दिन का तापमान सामान्य से थोड़ा अधिक दर्ज किया जा रहा है। दीपावली तक मौसम में कोई बड़ा बदलाव नहीं होने के आसार हैं ।

मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, शनिवार को दून घाटी में अधिकतम तापमान 31.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दोनों ही तापमान सामान्य से क्रमशः तीन और दो डिग्री अधिक रहे। सुबह-शाम हल्की सर्दी के साथ दिन में गर्माहट महसूस की गई। वहीं नमी का स्तर लगभग 64 प्रतिशत तक बना रहा, जिससे मौसम सुहावना महसूस हुआ।

अगले एक हफ्ते के पूर्वानुमान में दून में हर दिन धुंधली धूप देखने को मिलेगी। हवा की रफ्तार औसतन 6 मील प्रति घंटे की रहेगी और तापमान में एक से दो डिग्री का मामूली उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। किसी भी दिन बारिश की संभावना फिलहाल नहीं है ।