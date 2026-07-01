उत्तराखंड में 3 दिन मौसम का भयंकर अलर्ट, SMS से भेजी जा रही चेतावनी, कल मॉक ड्रिल
Uttarakhand Weather Alert: मौसम विभाग ने उत्तराखंड में तीन दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। संवेदशील जगहों पर एसएमएस के जरिए चेतावनी भेजी जा रही है। कल मॉक ड्रिल होनी है।
Uttarakhand Weather Alert: उत्तराखंड में मॉनसून की धमाकेदार एंट्री हो चुकी है। इसके साथ ही प्रदेश के लगभग सभी हिस्सों में तेज और भारी बारिश हो रही है। 2 जुलाई को सरकार के निर्देश पर प्रदेशभर में आपदा से बचने की तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल होना है। मौसम विभाग ने तीन दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आईएमडी की चेतावनी की जारी होने के बाद उत्तराखंड सरकार ने बुधवार को इमरजेंसी प्रोटोकॉल शुरू कर दिए हैं। ज्यादा जोखिम वाले इलाकों में एसएमएस के ज़रिए मौसम की चेतावनी भेजनी शुरू कर दी है। कल यानी 2 जुलाई को प्रदेशभर के सभी 13 जनपदों में 66 स्थानों पर मॉक ड्रिल का आयोजन होना है।
उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन और पुनर्वास सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि हालांकि चार धाम यात्रा चल रही है, लेकिन अगर हिमालयी क्षेत्र में भारी बारिश तेज होती है, तो यात्रियों की संख्या में भारी गिरावट आने की उम्मीद है। एएनआई से बातचीत में विनोद कुमार सुमन ने कहा, “मौसम विभाग ने तीन दिनों के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया है... जिन इलाकों में भारी बारिश की उम्मीद है, वहां एसएमएस के ज़रिए अलर्ट भेजे जा रहे हैं।”
चारधाम रूट पर प्रशासन अलर्ट
इस बीच, मौसम विभाग के अलर्ट के बाद रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन को हाई अलर्ट पर रखा गया है। मॉनसून की शुरुआत के साथ, जिले को अलग-अलग समय के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट के दायरे में रखा गया है। केदारनाथ सहित ज़िले के कई हिस्सों में भारी बारिश हो रही है।
मौजूदा मौसम की स्थिति को देखते हुए, जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग कंट्रोल रूम के जरिए स्थिति पर बारीकी से नज़र रख रहे हैं और हाईवे, केदारनाथ यात्रा मार्ग और अन्य संवेदनशील इलाकों पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं। यात्रियों और निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, सभी संबंधित विभागों और अधिकारियों को अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया गया है।
आईएमडी की चेतावनी
इससे पहले दिन में, आईएमडी ने उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग ज़िले में अगले चार दिनों (4 जुलाई तक) के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया था, और ज़िला प्रशासन ने निवासियों से सतर्क रहने की अपील की थी। आईएमडी के पूर्वानुमान को देखते हुए, प्रशासन ने लोगों को एहतियात के तौर पर नदियों, झरनों और भूस्खलन की आशंका वाले इलाकों में जाने से बचने की सलाह दी है।
2 जुलाई को प्रदेशभर में मॉक ड्रिल
उत्तराखंड में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मॉनसून से पहले दो जुलाई को प्रदेश के सभी 13 जनपदों के अलग-अलग 66 स्थानों पर मॉक ड्रिल करेगा। जिसका मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जायजा लेंगे। चयनित स्थानों में अधिकतर नए और वे संवेदनशील इलाके हैं, जहां भूस्खलन और अधिक बारिश की संभावना है।
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