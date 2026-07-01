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उत्तराखंड में 3 दिन मौसम का भयंकर अलर्ट, SMS से भेजी जा रही चेतावनी, कल मॉक ड्रिल

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
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Uttarakhand Weather Alert: मौसम विभाग ने उत्तराखंड में तीन दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। संवेदशील जगहों पर एसएमएस के जरिए चेतावनी भेजी जा रही है। कल मॉक ड्रिल होनी है।

उत्तराखंड में 3 दिन मौसम का भयंकर अलर्ट, SMS से भेजी जा रही चेतावनी, कल मॉक ड्रिल

Uttarakhand Weather Alert: उत्तराखंड में मॉनसून की धमाकेदार एंट्री हो चुकी है। इसके साथ ही प्रदेश के लगभग सभी हिस्सों में तेज और भारी बारिश हो रही है। 2 जुलाई को सरकार के निर्देश पर प्रदेशभर में आपदा से बचने की तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल होना है। मौसम विभाग ने तीन दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आईएमडी की चेतावनी की जारी होने के बाद उत्तराखंड सरकार ने बुधवार को इमरजेंसी प्रोटोकॉल शुरू कर दिए हैं। ज्यादा जोखिम वाले इलाकों में एसएमएस के ज़रिए मौसम की चेतावनी भेजनी शुरू कर दी है। कल यानी 2 जुलाई को प्रदेशभर के सभी 13 जनपदों में 66 स्थानों पर मॉक ड्रिल का आयोजन होना है।

उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन और पुनर्वास सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि हालांकि चार धाम यात्रा चल रही है, लेकिन अगर हिमालयी क्षेत्र में भारी बारिश तेज होती है, तो यात्रियों की संख्या में भारी गिरावट आने की उम्मीद है। एएनआई से बातचीत में विनोद कुमार सुमन ने कहा, “मौसम विभाग ने तीन दिनों के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया है... जिन इलाकों में भारी बारिश की उम्मीद है, वहां एसएमएस के ज़रिए अलर्ट भेजे जा रहे हैं।”

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चारधाम रूट पर प्रशासन अलर्ट

इस बीच, मौसम विभाग के अलर्ट के बाद रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन को हाई अलर्ट पर रखा गया है। मॉनसून की शुरुआत के साथ, जिले को अलग-अलग समय के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट के दायरे में रखा गया है। केदारनाथ सहित ज़िले के कई हिस्सों में भारी बारिश हो रही है।

मौजूदा मौसम की स्थिति को देखते हुए, जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग कंट्रोल रूम के जरिए स्थिति पर बारीकी से नज़र रख रहे हैं और हाईवे, केदारनाथ यात्रा मार्ग और अन्य संवेदनशील इलाकों पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं। यात्रियों और निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, सभी संबंधित विभागों और अधिकारियों को अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया गया है।

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आईएमडी की चेतावनी

इससे पहले दिन में, आईएमडी ने उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग ज़िले में अगले चार दिनों (4 जुलाई तक) के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया था, और ज़िला प्रशासन ने निवासियों से सतर्क रहने की अपील की थी। आईएमडी के पूर्वानुमान को देखते हुए, प्रशासन ने लोगों को एहतियात के तौर पर नदियों, झरनों और भूस्खलन की आशंका वाले इलाकों में जाने से बचने की सलाह दी है।

2 जुलाई को प्रदेशभर में मॉक ड्रिल

उत्तराखंड में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मॉनसून से पहले दो जुलाई को प्रदेश के सभी 13 जनपदों के अलग-अलग 66 स्थानों पर मॉक ड्रिल करेगा। जिसका मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जायजा लेंगे। चयनित स्थानों में अधिकतर नए और वे संवेदनशील इलाके हैं, जहां भूस्खलन और अधिक बारिश की संभावना है।

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Gaurav Kala

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Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


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