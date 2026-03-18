उत्तराखंड में 19-20 मार्च को मौसम का कहर! बारिश-बर्फबारी और तेज हवाओं का अलर्ट
Uttarakhand Weather: उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम करवट लेने जा रहा है। राज्य मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, आगामी 19 और 20 मार्च को पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में मौसम का मिजाज बिगड़ने की संभावना है।
Uttarakhand Weather: उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम करवट लेने जा रहा है। राज्य मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, आगामी 19 और 20 मार्च को पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में मौसम का मिजाज बिगड़ने की संभावना है। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में तेज बारिश और बर्फबारी को लेकर चेतावनी जारी की गई है।
उत्तर-भारत के कई इलाकों में 22 मार्च तक मौसम खतरनाक रूप ले सकता है। मौसम विभाग ने बारिश, तेज हवा और पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी की चेतावनी दी है। वहीं, हिमाचल और पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी और बारिश से ठंड बढ़ गई है।
19-20 को इन इलाकों में बारिश-बिजली के आसार
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 19 मार्च को राज्य के अधिकांश पर्वतीय जनपदों में हल्की से मध्यम वर्षा होने के आसार हैं। 3200 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हो सकती है। 20 मार्च को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों के अधिकांश हिस्सों में मध्यम वर्षा और गर्जन के साथ बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। मौसम विज्ञान केन्द्र के निदेशक डॉ. सीएस तोमर ने बताया कि अन्य पर्वतीय जिलों और मैदानी इलाकों में भी हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है।
18 मार्च से राजस्थान में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय
मौसम विभाग के अनुसार, 18 मार्च से राजस्थान में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जो उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब तक, हर जगह पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा। कहीं तेज बारिश, कहीं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाएं लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं।
हिमाचल में हिमपात और बारिश से ठंड लौटी
हिमाचल प्रदेश में ताजा पश्चिमी विक्षोभ के कारण भारी बर्फबारी और बारिश हुई है, जिससे तापमान में काफी गिरावट आई है। लाहौल-स्पीति, किन्नौर और चंबा की ऊंची चोटियों पर भारी बर्फबारी दर्ज की गई। केलांग में 20 सेमी, कल्पा में 8.8 सेमी और मनाली में पांच सेमी बर्फबारी हुई। निचले और मध्य पहाड़ी क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश हुई, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ। मौसम विभाग के अनुसार, कई जगह हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी जारी रह सकती है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में मंगलवार को भारी बर्फबारी हुई। सोलांग घाटी में पर्यटक भी मौसम का लुत्फ उठाने पहुंच गए।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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