दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे मलबा आने से बंद; झमाझम बरस रहा मॉनसून, आज रेड अलर्ट
Uttarakhand Weather 8 July Red Alert: मॉनसून उत्तराखंड में अब पूरी तरह से सक्रिय है। देहरादून-दिल्ली एक्सप्रेसवे पर पहाड़ी से मलबा आने के कारण आधी रोड बंद हो गई है। आज उत्तराखंड के कई जिलों में भयंकर और तेज बारिश का अलर्ट है।
Uttarakhand Weather 8 July Red Alert: उत्तराखंड में मॉनसून अब पूरी तरह सक्रिय हो चुका है। मंगलवार को देहरादून समेत गढ़वाल और कुमाऊं के कई जिलों में झमाझम बारिश हुई। मौसम विभाग ने बुधवार को भी प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और गरज-चमक के साथ बौछार पड़ने का पूर्वानुमान जताया है। उधर, मॉनसून में देहरादून-दिल्ली एक्सप्रेसवे पर पहली बड़ी चुनौती सामने आ गई। सहारनपुर के बिहारीगढ़ स्थित वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर के पास पहाड़ी से मलबा गिरने के बाद एक तरफ की तीन में से दो लेन बंद करनी पड़ीं।
राजधानी देहरादून में मंगलवार को दिनभर बारिश के कई दौर हुए। इससे तापमान में गिरावट आई और लोगों को उमस से भी राहत मिली। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉ.सीएस तोमर ने बताया कि अब अगले कुछ दिन तक प्रदेशभर में बारिश जारी रहेगी।
आज कहां-कहां अलर्ट
मौसम विभाग के अनुसार, बुधवार को देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, ऊधमसिंह नगर, नैनीताल, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश की आशंका है। पर्वतीय जिलों में गरज-चमक के साथ तेज बारिश और हरिद्वार-ऊधमसिंह नगर में आकाशीय बिजली को लेकर चेतावनी जारी की गई है।
स्वास्थ्य विभाग ने मदद को बनाई क्यूआरटी
मॉनसून में आपदा की आशंकाओं के चलते सबसे बड़े दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आपदा पीड़ितों एवं किसी बड़े हादसे में घायलों को तत्काल इलाज के लिए क्विक रिस्पांस टीम (क्यूआरटी) बना दी है। प्राचार्य डॉ.गीता जैन ने एमएस डॉ.आरएस बिष्ट के नेतृत्व में 12 सदस्यीय टीम बनाई है जो सूचना मिलते ही पंद्रह मिनट में मोर्चा संभाल लेगी। निदेशक डॉ. अजय आर्य ने सभी मेडिकल कॉलेजों को इस तरह की क्यूआरटी गठित करने एवं व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से समन्वय को निर्देशित किया है।
दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर पहाड़ों का मलबा
मॉनसून में देहरादून-दिल्ली एक्सप्रेसवे पर पहली बड़ी चुनौती सामने आ गई। सहारनपुर के बिहारीगढ़ स्थित वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर के पास पहाड़ी से मलबा गिरने के बाद एक तरफ की तीन में से दो लेन बंद करनी पड़ीं। इससे ट्रैफिक आंशिक रूप से बाधित हो गया। एनएचएआई ने एहतियातन रूट डायवर्ट करते हुए डाट काली मंदिर की ओर वाला एलिवेटेड फ्लाईओवर भी बंद कर दिया।
दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर भूस्खलन की आशंका
लगातार रूट परिवर्तन और निर्माण कार्य के कारण बीते करीब 15 दिनों से हजारों वाहन चालकों और श्रद्धालुओं को अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है। मंदिर जाने वालों को अब आशारोड़ी सीमा पार कर देहरादून की ओर जाकर यू-टर्न लेकर लौटना पड़ रहा है, जिससे समय और दूरी दोनों बढ़ गए हैं। भूस्खलन की आशंका को देखते हुए एनएचएआई ने पहाड़ियों को सुरक्षित करने का काम तेज कर दिया है। डाट काली मंदिर से पहले चार स्थानों पर ढलानों की कटिंग के साथ स्टील वायर का जाल लगाया जा रहा है। इसके लिए करीब 8 मीटर तक पाइलिंग कर सरियों के सहारे ढलानों को मजबूत किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि ये व्यवस्था अस्थायी है और पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित होने तक यातायात नियंत्रित तरीके से ही संचालित होगा।
बारिश से एक्सप्रेसवे को भारी नुकसान
इसी बीच, एक्सप्रेसवे के अन्य भागों को भी बारिश से नुकसान हुआ है। बागपत के गांगनौली अंडरपास के पास हाल में बना सीसी स्लैब बारिश में टूट गया व मिट्टी के पुश्ते में कटान हो गया। 24 घंटे पहले भरे गए गड्ढे फिर उभर आए, जिससे खतरा बढ़ गया। सुरक्षा के लिए प्रभावित स्थानों पर बैरिकेडिंग की गई है। उधर, मुजफ्फरनगर में दून दिल्ली राष्ट्रीय हाईवे पर नारा-जड़ौदा के पास जलभराव से यातायात धीमा पड़ गया। प्रशासन ने पानी निकासी कराई व नालों की सफाई कर भविष्य में समस्या रोकने के निर्देश दिए।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।