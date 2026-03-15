गर्मी के बीच मौसम हुआ सुहावना, उत्तराखंड के इन इलाकों में बारिश; ओलावृष्टि और तेज हवाओं का अलर्ट
Weather Change in Uttarakhand: गर्मी के बीच उत्तर भारतीय राज्यों में मौसम ने करवट बदली है। उत्तराखंड में भी रविवार सुबह कई इलाकों में बारिश हो रही है। कई स्थानों पर ओलावृष्टि और तेज हवाओं का अलर्ट है।
Weather Change in Uttarakhand: उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। मार्च के महीने में समय से पहले पड़ रही गर्मी के बीच रविवार सुबह कई जिलों में अचानक मौसम बदल गया। प्रदेश के कई हिस्सों में बादल छा गए और हल्की बारिश शुरू हो गई। राजधानी देहरादून सहित नैनीताल और उधमसिंह नगर जिलों में रविवार सुबह से ही बूंदाबांदी और हल्की बारिश दर्ज की गई। इसके साथ ही कई स्थानों पर तेज हवाएं भी चल रही हैं, जिससे मौसम में ठंडक महसूस की जा रही है। मौसम विभाग ने पांच जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कुछ स्थानों पर ओले गिरने की भी संभावना है।
पिछले कुछ दिनों से उत्तराखंड में तापमान सामान्य से ऊपर चल रहा था और दिन में तेज धूप के कारण लोगों को गर्मी का अहसास होने लगा था। हालांकि रविवार सुबह अचानक मौसम बदलने से लोगों को राहत मिली। कई इलाकों में आसमान में घने बादल छाए रहे और हल्की फुहारें पड़ने लगीं। देहरादून के कुछ क्षेत्रों में सुबह के समय बूंदाबांदी हुई, जबकि कुमाऊं क्षेत्र के नैनीताल और तराई के उधमसिंह नगर जिले में भी बारिश दर्ज की गई।
17 मार्च तक तेज हवाएं और बारिश का दौर
मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में मौसम का यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण हुआ है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 15 से 17 मार्च तक उत्तराखंड के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश, गरज-चमक और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार कुछ स्थानों पर हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है।
ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी
मौसम विभाग का कहना है कि पहाड़ी जिलों में बादल छाए रहने के साथ कुछ ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और हल्की बर्फबारी भी हो सकती है। वहीं मैदानी क्षेत्रों में हल्की बारिश और तेज हवाओं के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। मौसम में आए इस बदलाव से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी, वहीं किसानों के लिए भी यह बारिश फायदेमंद मानी जा रही है।
हालांकि विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की भी सलाह दी है। तेज हवाओं और आकाशीय बिजली की संभावना को देखते हुए खुले स्थानों में सतर्क रहने की अपील की गई है। पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भूस्खलन संभावित इलाकों में भी सतर्क रहने को कहा गया है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार अगले दो से तीन दिनों तक प्रदेश में बादलों का असर बना रह सकता है। 15 से 17 मार्च के बीच राज्य के कई जिलों में हल्की बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है, जिसके बाद मौसम धीरे-धीरे साफ हो सकता है।
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