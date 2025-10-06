अंतरिक्ष में भी बदल रहा मौसम, सैटेलाइट और स्पेस मिशन पर खतरा; वैज्ञानिक ने बताई वजह

उत्तराखंड की महिला वैज्ञानिक की हालिया शोध से पता चला है कि अंतरिक्ष में भी मौसम बदल रहा है। सूर्य में लाखों हाइड्रोजन बम के बराबर विस्फोटों से सैटेलाइट और स्पेस मिशन पर भी खतरा है।

Weather Change in Space: सिर्फ धरती ही नहीं अंतरिक्ष में भी मौसम बदल रहा है। उत्तराखंड की महिला वैज्ञानिक के हालिया प्रकाशित शोध से इसका खुलासा हुआ है। रिसर्च कहती है कि सोलर फ्लेयर के कारण तापमान बढ़ रहा है। इससे स्पेस और सैटेलाइट मिशन को भी खतरा है।

सूरज में हो रहे विशाल विस्फोटों (सोलर फ्लेयर) से अंतरिक्ष का मौसम बदल रहा है। सूर्य से निकलने वाले विशालकाय फ्लेयर से तापमान बढ़ने के कारण सेटेलाइट सिस्टम और स्पेस एक्टिविटिज पर भी असर पड़ रहा है।

हल्द्वानी की महिला वैज्ञानिक की रिसर्च सूर्य के अत्यधिक पराबैंगनी और एक्स-रे तरंगदैर्ध्य पर नासा व यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसियों द्वारा लिए गए चित्रों और स्पेक्ट्रम के अध्ययन से यह खुलासा हुआ है। हल्द्वानी की वैज्ञानिक डॉ. हेमा खड़ायत का यह शोध शनिवार को विश्व की श्रेष्ठ पत्रिका अमेरिकन जर्नल ‘द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल’ में प्रकाशित हुआ है।