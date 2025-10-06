Weather Change in space Satellites and Space Missions at Risk Scientist Explains the Cause अंतरिक्ष में भी बदल रहा मौसम, सैटेलाइट और स्पेस मिशन पर खतरा; वैज्ञानिक ने बताई वजह, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Weather Change in space Satellites and Space Missions at Risk Scientist Explains the Cause

अंतरिक्ष में भी बदल रहा मौसम, सैटेलाइट और स्पेस मिशन पर खतरा; वैज्ञानिक ने बताई वजह

उत्तराखंड की महिला वैज्ञानिक की हालिया शोध से पता चला है कि अंतरिक्ष में भी मौसम बदल रहा है। सूर्य में लाखों हाइड्रोजन बम के बराबर विस्फोटों से सैटेलाइट और स्पेस मिशन पर भी खतरा है।

Gaurav Kala हल्द्वानी, हिन्दुस्तानMon, 6 Oct 2025 09:32 AM
share Share
Follow Us on
अंतरिक्ष में भी बदल रहा मौसम, सैटेलाइट और स्पेस मिशन पर खतरा; वैज्ञानिक ने बताई वजह

Weather Change in Space: सिर्फ धरती ही नहीं अंतरिक्ष में भी मौसम बदल रहा है। उत्तराखंड की महिला वैज्ञानिक के हालिया प्रकाशित शोध से इसका खुलासा हुआ है। रिसर्च कहती है कि सोलर फ्लेयर के कारण तापमान बढ़ रहा है। इससे स्पेस और सैटेलाइट मिशन को भी खतरा है।

सूरज में हो रहे विशाल विस्फोटों (सोलर फ्लेयर) से अंतरिक्ष का मौसम बदल रहा है। सूर्य से निकलने वाले विशालकाय फ्लेयर से तापमान बढ़ने के कारण सेटेलाइट सिस्टम और स्पेस एक्टिविटिज पर भी असर पड़ रहा है।

ये भी पढ़ें:50 KM की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, इस राज्य में भारी बारिश-ओलावृष्टि का अलर्ट

हल्द्वानी की महिला वैज्ञानिक की रिसर्च

सूर्य के अत्यधिक पराबैंगनी और एक्स-रे तरंगदैर्ध्य पर नासा व यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसियों द्वारा लिए गए चित्रों और स्पेक्ट्रम के अध्ययन से यह खुलासा हुआ है। हल्द्वानी की वैज्ञानिक डॉ. हेमा खड़ायत का यह शोध शनिवार को विश्व की श्रेष्ठ पत्रिका अमेरिकन जर्नल ‘द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल’ में प्रकाशित हुआ है।

लाखों हाइ़ड्रोजन बम के बराबर विस्फोट

डॉ. हेमा खड़ायत अपने शोध का हवाला देते हुए बताती हैं कि प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र के विशालकाय बादलों के फटने से सौर तूफानों की उत्पत्ति होती है। सूर्य सूर्य की सतह पर अचानक ऊर्जा विस्फोट होने को सोलर फ्लेयर कहा जाता है। यह घटना कुछ ही मिनट में इतनी अधिक ऊर्जा उत्सर्जित करती है कि उसकी तुलना लाखों मेगाटन हाइड्रोजन बम के एक साथ फटने से की जा सकती है। सूर्य में हो रही इस तरह की घटनाओं का अंतरिक्ष के मौसम पर व्यापक प्रभाव पड़ रहा है।

Uttarakhand News NASA

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।