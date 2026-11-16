हिमालयी चोटियों की चमक फीकी, तेजी से पिघल रहे ग्लेशियर; इस बदलाव की 4 वजहें
नैनीताल से दिखने वाली पर्वत शृंखलाओं की चमक कम बर्फबारी और मौसम में बदलाव से फीकी पड़ रही है। इसका कारण बढ़ता प्रदूषण, मानवीय गतिविधियां, जलवायु परिवर्तन और पश्चिमी विक्षोभ का बदलता पैटर्न है।
योगिता तिवारी, नैनीताल
नैनीताल से हिमालय की सफेद चोटियां देखने का नजारा अब धीरे-धीरे अतीत बनता जा रहा है। कभी बर्फ की सफेद चादर में चमकने वाली मैक्टोली, नंदा देवी और त्रिशूल की चोटियां अब काली और पथरीली नजर आने लगी हैं। कम बर्फबारी, बढ़ते प्रदूषण और बदलते मौसम ने हिमालय की खूबसूरती को फीका कर दिया है। वैज्ञानिक इसे जलवायु परिवर्तन और मानवीय गतिविधियों के बढ़ते दबाव का नतीजा मान रहे हैं।
कम बर्फबारी और मौसम में बदलाव से नैनीताल से दिखने वाली पर्वत शृंखलाओं की चमक फीकी पड़ रही है। हिमालय दर्शन, स्नोव्यू और नयना पीक से मैक्टोली, नंदा देवी और त्रिशूल जैसी चोटियों को निहारने आने वाले पर्यटकों को अब मायूसी मिल रही है। बर्फ घटने से हिमालय का सुंदर नजारा अब काला और पथरीला दिखने लगा है। वैज्ञानिकों के अनुसार, इसका मुख्य कारण बढ़ता प्रदूषण, मानवीय गतिविधियां, जलवायु परिवर्तन और पश्चिमी विक्षोभ का बदलता पैटर्न है।
आर्यभट्ट प्रेक्षण एवं शोध संस्थान (एरीज) के वैज्ञानिक डॉ. नरेंद्र सिंह के अनुसार, हिमालय पर पहले जहां करीब 1500 मीटर तक आबादी और गतिविधियां अधिक देखने को मिलती थीं, वहां अब लोग 2000 से 2500 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों तक पहुंच रहे हैं। 3000 मीटर से ऊपर के क्षेत्रों में पर्यटन, निर्माण और अन्य मानवीय गतिविधियों का विस्तार हो रहा है। इससे इन संवेदनशील क्षेत्रों में प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन बढ़ने का खतरा पैदा हो रहा है।
तीन दशक से बदलाव दिख रहा
एरीज के डॉ. सिंह ने बताया कि हिमालयी क्षेत्रों में सर्दियों में बारिश और बर्फबारी में पश्चिमी विक्षोभ अहम भूमिका निभाते हैं। जनवरी, फरवरी में सक्रिय रहने वाले पश्चिमी विक्षोभ के समय और प्रभाव में बदलाव दिख रहा है। कई बार ये मार्च-अप्रैल में सक्रिय होते हैं। इससे बर्फबारी का समय और स्वरूप बदल रहा है। इस साल भी इसमें कमी आई है। आमतौर पर नैनीताल में बर्फबारी दिसंबर के दूसरे सप्ताह से शुरू होती है जो फरवरी तक होती है। नैनीताल निवासी पंकज वर्मा का कहना है कि पहले नैनीताल से देखने पर चोटियां सफेद चादर ओढ़े चमकती थीं। अब कई काली, पथरीली दिखती हैं।
बर्फ पिघलने की प्रक्रिया तेज हुई
डॉ. सिंह के अनुसार, पीएम 2.5 जैसे प्रदूषक कण हवा के साथ हिमालय तक पहुंच रहे हैं। इससे बर्फ की सतह पर ब्लैक कार्बन के कण जमा हो रहे हैं। सामान्य तौर पर बर्फ सूर्य की किरणों को परावर्तित कर देती है, लेकिन जब बर्फ की सतह पर ब्लैक कार्बन और धूल जम जाती है तो उसकी सूर्य की ऊर्जा को परावर्तित करने की क्षमता कम हो जाती है। इससे बर्फ के पिघलने की प्रक्रिया तेज हो सकती है। पहले सर्दियों में हिमालय की पूरी पर्वत शृंखला बर्फ से ढक जाती थी। यहां से देखने पर चोटियां सफेद चादर ओढ़े चमकती नजर आती थीं, लेकिन अब नजर नहीं आती हैं।
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