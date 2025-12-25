नए साल पर उत्तराखंड में मौसम का ऑरेंज अलर्ट, इस दिन से बर्फबारी का दौर; बारिश भी होगी

संक्षेप: Weather Alert: उत्तराखंड में नए साल से पहले मौसम बदलने वाला है। 26 दिसंबर से बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू होने वाला है। सुबह-शाम मैदानी इलाकों में कोहरे का ऑरेंज अलर्ट है।

Weather Alert Uttarakhand: उत्तराखंड में नए साल से पहले मौसम सर्दी और कोहरे का ऑरेंज अलर्ट है। मौसम विभाग के ताज़ा पूर्वानुमान के अनुसार मैदानी इलाकों सहित देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल के कुछ हिस्सों में घना से अत्यंत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है, जिससे विजिबिलिटी कम रहेगी और सुबह-शाम यातायात प्रभावित हो सकता है। स्थानीय लोगों को कोहरे के प्रति सावधान रहने की सलाह दी गई है। नए साल से पहले 26 और 27 दिसंबर को कुछ इलाकों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है।

पूरे प्रदेश में ठंड और सर्दी का असर बढ़ा हुआ है, विशेष रूप से मैदानी क्षेत्रों में कोल्ड डे की स्थितियां बन रही हैं। तापमान में गिरावट जारी रहने से सुबह-शाम के समय ठिठुरन बढ़ सकती है। IMD ने लोगों से घर से निकलते समय गर्म कपड़े पहनने और आवश्यक सावधानियां बरतने की चेतावनी दी है ताकि स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं न उत्पन्न हों।

हिमालयी क्षेत्रों में मौसम अपेक्षाकृत सख्त रहा है और पहाड़ों पर ठंड का प्रभाव और भी अधिक महसूस किया जा रहा है, साथ ही बर्फ जमने और पाले की स्थितियाँ बन सकती हैं। उच्च इलाकों में रात्रि तापमान और भी कम रहने का अनुमान है, जिससे स्थानीय निवासियों और यात्रियों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने की आवश्यकता होगी।