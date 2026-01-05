उत्तराखंड में ठंड का कहर, मैदानों में कोल्ड-डे और घना कोहरा, बारिश-बर्फबारी का अलर्ट

संक्षेप: Weather 5 Jan: उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड का कहर जारी है। मैदानी इलाकों में कोल्ड डे और घना कोहरा छाया हुआ है। मौसम विभाग ने मंगलवार से कुछ पर्वतीय जिलों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है।

Weather 5 Jan: उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड से राहत मिलने का नाम नहीं ले रही है और मौसम और बिगड़ने की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक राज्य के मैदानी जिलों में अगले सात दिन घना कोहरा और ‘कोल्ड-डे’ यानी शीत दिवस की स्थिति बनी रहेगी, खासकर हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी और देहरादून के मैदान में दृश्यता कम रहेगी और दिन के तापमान में गिरावट जारी रहेगी। IMD की चेतावनी में अगले 5 से 9 जनवरी तक ऐसे मौसम की संभावना जताई गई है। 6 जनवरी को पर्वतीय जिलों में हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है।

मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉ. सीएस तोमर ने बताया कि मैदानी इलाकों में ठंडी हवाओं के साथ कोहरा सुबह-शाम घना रहेगा और पाला पड़ने से पर्वतीय इलाकों में रास्ते फिसलन भरे हो सकते हैं। IMD की आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार अलर्ट के कारण लोगों को पूरी तरह सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

भयंकर पड़ रही ठंड, धूप भी बेअसर पंतनगर में न्यूनतम तापमान सामान्य से लगभग चार डिग्री कम रिकॉर्ड हुआ और यहां 2.4 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, वहीं नवीन टिहरी में भी इसी तरह की ठंड रही। देहरादून में धूप निकलने के बावजूद सुबह-शाम को ठंडी हवाओं ने तापमान को नीचे रखा और अधिकतम 20.6 तथा न्यूनतम 7.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे लोग ठिठुरते दिखाई दिए। धूप का असर कम रहा। मौसम विभाग ने लोगों को सुबह-शाम बिना जरूरत बाहर न निकलने और सड़क या पहाड़ों पर यात्रा करते समय सावधान रहने की सलाह जारी की है।

देहरादून में तापमान गिरा भारतीय मौसम विभाग (IMD) की ताज़ा स्थिति के आधिकारिक डेटा के अनुसार उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में फिलहाल तापमान माइनस में नहीं है। देहरादून में न्यूनतम लगभग 7–8 °C दर्ज हो रहा है। IMD लाइव रिपोर्ट के मुताबिक देहरादून में आज न्यूनतम तापमान 7.9 °C के आसपास रह सकता है।