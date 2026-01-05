Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Weather 5 Jan Severe Cold Uttarakhand Cold Day and Dense Fog Rain Snow Alert Issued
उत्तराखंड में ठंड का कहर, मैदानों में कोल्ड-डे और घना कोहरा, बारिश-बर्फबारी का अलर्ट

उत्तराखंड में ठंड का कहर, मैदानों में कोल्ड-डे और घना कोहरा, बारिश-बर्फबारी का अलर्ट

संक्षेप:

Weather 5 Jan: उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड का कहर जारी है। मैदानी इलाकों में कोल्ड डे और घना कोहरा छाया हुआ है। मौसम विभाग ने मंगलवार से कुछ पर्वतीय जिलों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है।

Jan 05, 2026 09:11 am ISTGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
share Share
Follow Us on

Weather 5 Jan: उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड से राहत मिलने का नाम नहीं ले रही है और मौसम और बिगड़ने की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक राज्य के मैदानी जिलों में अगले सात दिन घना कोहरा और ‘कोल्ड-डे’ यानी शीत दिवस की स्थिति बनी रहेगी, खासकर हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी और देहरादून के मैदान में दृश्यता कम रहेगी और दिन के तापमान में गिरावट जारी रहेगी। IMD की चेतावनी में अगले 5 से 9 जनवरी तक ऐसे मौसम की संभावना जताई गई है। 6 जनवरी को पर्वतीय जिलों में हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉ. सीएस तोमर ने बताया कि मैदानी इलाकों में ठंडी हवाओं के साथ कोहरा सुबह-शाम घना रहेगा और पाला पड़ने से पर्वतीय इलाकों में रास्ते फिसलन भरे हो सकते हैं। IMD की आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार अलर्ट के कारण लोगों को पूरी तरह सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

ये भी पढ़ें:नए साल से उत्तराखंड के लाखों लोगों को झटका, महंगी होगी बिजली; जानें- नई दरें
ये भी पढ़ें:उत्तराखंड में 69 स्कूलों को 15 दिन के भीतर बंद करने का अल्टीमेटम, क्या मामला
ये भी पढ़ें:उत्तराखंड में बर्फबारी और बारिश का अलर्ट; इन जिलों में कोहरा करेगा परेशान

भयंकर पड़ रही ठंड, धूप भी बेअसर

पंतनगर में न्यूनतम तापमान सामान्य से लगभग चार डिग्री कम रिकॉर्ड हुआ और यहां 2.4 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, वहीं नवीन टिहरी में भी इसी तरह की ठंड रही। देहरादून में धूप निकलने के बावजूद सुबह-शाम को ठंडी हवाओं ने तापमान को नीचे रखा और अधिकतम 20.6 तथा न्यूनतम 7.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे लोग ठिठुरते दिखाई दिए। धूप का असर कम रहा। मौसम विभाग ने लोगों को सुबह-शाम बिना जरूरत बाहर न निकलने और सड़क या पहाड़ों पर यात्रा करते समय सावधान रहने की सलाह जारी की है।

देहरादून में तापमान गिरा

भारतीय मौसम विभाग (IMD) की ताज़ा स्थिति के आधिकारिक डेटा के अनुसार उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में फिलहाल तापमान माइनस में नहीं है। देहरादून में न्यूनतम लगभग 7–8 °C दर्ज हो रहा है। IMD लाइव रिपोर्ट के मुताबिक देहरादून में आज न्यूनतम तापमान 7.9 °C के आसपास रह सकता है।

यहां बारिश और बर्फबारी के आसार

आईएमडी के मुताबिक, 6 जनवरी को उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जैसे पर्वतीय जिलों में कहीं-कहीं हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है, खासकर 2800 मीटर से ऊपर के इलाकों में, जबकि राज्य के शेष जिलों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala
गौरव काला को नेशनल, राजनीति, अंतरराष्ट्रीय, क्राइम और वायरल समाचार लिखना पसंद हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 10 साल कार्य का अनुभव। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अमर उजाला, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत जैसे मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। इन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Weather News Uttarakhand Weather Uttarakhand Weather Report Today

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।