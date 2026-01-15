Hindustan Hindi News
Weather 15 Jan Dense Fog Yellow Alert IMD good News Snow rainfall Dehradun Haridwar Nainital Mausam Updates
उत्तराखंड में हाड़ कंपाने वाली सर्दी का सितम, स्कूलों में छुट्टी बढ़ी; बारिश-बर्फबारी की गुड न्यूज भी आई

उत्तराखंड में हाड़ कंपाने वाली सर्दी का सितम, स्कूलों में छुट्टी बढ़ी; बारिश-बर्फबारी की गुड न्यूज भी आई

संक्षेप:

Uttarakhand Weather 15 Jan: उत्तराखंड में हाड़ कंपाने वाली सर्दी का सितम जारी है। स्कूलों में छुट्टी बढ़ गई है। हालांकि इस बीच मौसम विभाग ने बारिश और बर्फबारी की गुड न्यूज भी दी है।

Jan 15, 2026 09:11 am IST
Uttarakhand Weather 15 Jan: उत्तराखंड में कड़ाके की सर्दी थमने का नाम नहीं ले रही है। पांचवीं तक के छात्र-छात्राओं की छुट्टियां 19 जनवरी तक बढ़ा दी गई हैं। आज देहरादून समेत चार जिलों में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि हाड़ कंपाने वाली ठंड के बीच मौसम विभाग ने गुड न्यूज भी दी है। शुक्रवार से पहाड़ों में बर्फबारी और बारिश की संभावना जताई गई है।

उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में शुक्रवार से मौसम बदलने वाला है। मौसम विभाग ने 16 से 18 जनवरी तक तीन और 19 से 20 को चार पहाड़ी जिलों में बारिश और बर्फबारी का अनुमान जताया है। इसके अलावा गुरुवार को मैदानी इलाकों में घने कोहरे एवं पहाड़ों में पाले का येलो अलर्ट जारी किया है।

इन इलाकों में बर्फबारी और बारिश की संभावना

मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉ. सीएस तोमर का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता का असर राज्य के सीमांत और ऊंचाई वाले जनपदों में देखने को मिलेगा। 16, 17 और 18 जनवरी को राज्य के तीन पर्वतीय जिलों उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में कहीं-कहीं बहुत हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है।

उत्तराखंड मौसम अपडेट

मैदानों में घने कोहरे का अलर्ट

देहरादून, हरिद्वारा, ऊधमसिंह नदर, नैनीताल जिलों के मैदानी इलाकों में गुरुवार को घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा पहाड़ों में पाला पड़ने की भी चेतावनी दी है।

देहरादून में दिन में राहत, रात में ठिठुरन बढ़ी

देहरादून में बुधवार को धूप खिली, इससे सर्दी से राहत मिली। दून में अधिकतम तापमान सामान्य से तीन डिग्री अधिक 21.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, न्यूनतम तापमान सामान्य से एक डिग्री कम 5.3 डिग्री सेल्सियस रहा। जिससे रात को ठिठुरन बढ़ गई।

