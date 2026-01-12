उत्तराखंड में ठंड का कहर: मसूरी में झील जमी, आज और कल शीतलहर का येलो अलर्ट

संक्षेप: Weather 12 Jan: उत्तराखंड में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। बारिश और बर्फबारी न होने से कोरी ठंड ने हाल बेहाल कर दिया है। मसूरी में पाले से अटल उद्यान झील जम गई। आज और कल शीतलहर का येलो अलर्ट है।

Weather 12 Jan: पूरे उत्तर भारत में इन दिनों कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। हिमालयी राज्य उत्तराखंड की बात करें तो मौसम विभाग ने 12 और 13 जनवरी को प्रदेशभर में शीतलहर चलने की चेतावनी है। इसके अलावा अगले पांच दिनों के दौरान सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने का अनुमान है। मसूरी में कड़ाके की सर्दी और पाले से अटल उद्यान झील जम गई। जबकि हरिद्वार और उधमसिंह नगर में शीतलहर का येलो अलर्ट है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

मसूरी में कड़ाके की सर्दी और पाले से अटल उद्यान में झील जम गई। वहीं, राजधानी देहरादून में दिन में धूप खिलने से ठंड से राहत है, पर रात को तापमान में गिरावट से ठिठुरन बनी है। रविवार को दून में दिन का तापमान 21.6 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का 6.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उधर, हरिद्वार में रविवार को इस सीजन का सबसे सर्द दिन रहा।

मसूरी में पाले से झील जमी उत्तराखंड में ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। मसूरी में रात को तापमान माइनस में जाने से जमकर पाला पड़ रहा है। कई सड़कों पर पाले की परत जम जा रही है। कई जगह नल का पानी भी जम जा रहा है। इसके अलावा कई अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाला परेशानी का सबब बन रहा है।