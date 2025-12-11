Thu, Dec 11, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Weather 11 Dec Cold waves Uttarakhand latest Mausam Dehradun Haridwar Nainital Rishikesh IMD Updates
Weather 11 Dec: उत्तराखंड में ठंड का डबल अटैक, रातें होंगी सर्द; अगले पांच दिन कैसा रहेगा मौसम

संक्षेप:

Weather 11 Dec: उत्तराखंड में सर्दी बढ़ गई हैं। मैदानी इलाकों में घुप कोहरा लग रहा है और पहाड़ों में बर्फबारी और ठंडी हवाओं ने मौसम सर्द कर दिया है। सुबह और रात को बेहद ठंड पड़ी रही है।

Dec 11, 2025 08:46 am ISTGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
Weather 11 Dec: उत्तराखंड में सर्दी का प्रकोप चल रहा है। हिमालयी इलाकों में बर्फबारी से पहाड़ी इलाकों में ठंडी हवाएं चल रही हैं। इसका मैदानी इलाकों में भी असर दिख रहा है। मौसम विभाग ने हालांकि बताया कि आज पूरे प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। दिनभर मौसम स्थिर बना रहेगा,लेकिन सुबह-शाम ठंड काफी बढ़ गई है। मौसम विभाग ने अगले पांच दिन पूर्वानुमान भी बताया है।

राजधानी देहरादून में आज न्यूनतम तापमान करीब 7°C और अधिकतम लगभग 25°C रहने का अनुमान है। दिन में हल्की धूप के बीच हल्की गर्मी महसूस हो सकती है, जबकि सुबह और रात के समय ठंडक बनी रहेगी और ठिठुरन का एहसास होगा।

शीतलहर का असर

देश के उत्तर और पूर्वोत्तर हिस्सों की तरह उत्तराखंड में भी आज सर्दी और शीतलहर का असर बढ़ने की चेतावनी जारी है। विशेष रूप से पहाड़ी इलाकों में ठंड और तेज हवाओं का प्रभाव अधिक महसूस हो सकता है, साथ ही हल्के से गहरे कोहरे की भी संभावना है।

अगले पांच दिन कैसा रहेगा मौसम

अगले पांच दिनों में उत्तराखंड में मौसम लगभग स्थिर और शुष्क रहने की संभावना है। 12 दिसंबर को दिनभर मौसम साफ रहेगा, जबकि रात में हल्का कुहासा छा सकता है। इस दिन न्यूनतम तापमान लगभग 7°C और अधिकतम 25°C रहने का अनुमान है। 13 दिसंबर को भी मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा; रात और सुबह की ठंड महसूस होगी, जबकि दिन में हल्की गर्मी रहेगी। 14 दिसंबर को आसमान ज्यादातर साफ रहेगा, सुबह के समय हल्की धुंध या कुहासा दिख सकता है, शाम होते-होते ठंड बढ़ेगी और रात तक शीतलहर जैसा असर महसूस हो सकता है।

15 दिसंबर को मौसम में कोई खास बदलाव नहीं दिखेगा, दिन आरामदायक रहेगा लेकिन रात के तापमान में गिरावट जारी रहेगी। 16 दिसंबर को हल्की तेज़ हवाएँ चल सकती हैं, दिन में धूप हल्की रहेगी और शाम-रात का तापमान सामान्य से कम रह सकता है, जिससे ठंड का असर और बढ़ने की संभावना है।

