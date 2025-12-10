उत्तराखंड में बर्फबारी के बाद चरम पर सर्दी, तापमान माइनस 6 डिग्री; IMD मौसम अपडेट
उत्तराखंड के उच्च हिमालयी इलाकों में बर्फबारी से मौसम बेहद सर्द हो गया है। तापमान माइनस 6 डिग्री तक पहुंच रहा है। सुबह शाम ठंड बढ़ गई है। मैदानी इलाकों में कोहरा।
उत्तराखंड में बर्फबारी के बाद सर्दी चरम पर पहुंच गई है। पहाड़ी इलाकों में सुबह-शाम पाला गिर रहा है, जबकि मैदानी इलाकों में कोहरे ने चादर ओढ़ी हुई है। मौसम विभाग ने बताया कि आज आसमान पूरी तरह से शुष्क रहने वाला है। उच्च हिमालयी इलाकों में तापमान रात के वक्त माइनस 6 डिग्री तक पहुंच रहा है।
मौसम विभाग ने बताया कि देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर और पौड़ी जैसे स्थानों में सुबह से ही धूप खिली रहने की संभावना है। दिन का अधिकतम तापमान 20–22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है, जबकि सुबह-शाम हल्की ठंड महसूस होगी। न्यूनतम तापमान 10–12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है।
हिमालयी इलाकों में तापमान माइनस 6 डिग्री
उच्च हिमालयी इलाकों में हालांकि सर्दी अपने चरम की ओर है, लेकिन दिन में मौसम साफ बना रहेगा। बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री सहित ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी रुक-रुककर जारी रहेगी। दिन का तापमान शून्य से 3–4 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। रात में तापमान माइनस 4 से माइनस 6 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। हवा की रफ्तार सामान्य रहेगी और आसमान ज्यादातर साफ दिखाई देगा।
मैदानी इलाकों में कोहरा
मैदानी जिलों में सुबह-शाम कोहरा छाया हुआ है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ का असर अभी उत्तराखंड तक नहीं पहुंच रहा है। इसी वजह से बादल, वर्षा या ओलावृष्टि जैसी कोई गतिविधि देखने को नहीं मिलेगी। दिन में तेज धूप निकलने से अधिकतम तापमान सामान्य से थोड़ा ऊपर रहने का अनुमान है।
तापमान की बात करें तो राज्य में सबसे ज्यादा गर्माहट देहरादून और हरिद्वार में महसूस होगी, जबकि सबसे कम तापमान चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ के ऊपरी क्षेत्रों में रहने वाला है। फिलहाल पूरे राज्य में अगले 24 घंटे किसी बड़े मौसम परिवर्तन के संकेत नहीं हैं।
