हम उत्तराखंड से प्यार करते हैं, लेकिन...; दलेर मेहंदी विवाद में CM धामी के बयान को लेकर क्या बोले मीका सिंह
विवाद के बाद सफाई देते हुए उनियाल ने कहा था, 'अगर दलेर जी की तबीयत खराब थी, तो उन्हें कार्यक्रम के लिए नहीं आना चाहिए था। हमसे 35 लाख रुपए का पूरा भुगतान पहले ही ले लिया गया था और होटल भी पहले से बुक कर दिए गए थे। मेरी उनसे कोई निजी दुश्मनी नहीं है और न ही मेरा उन्हें ठेस पहुंचाने का कोई इरादा था।'
उत्तराखंड में टिहरी जिले के कुंजापुरी मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और गायक दलेर मेहंदी के बीच हुए विवाद के बाद गुरूवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए विवाद को खत्म करने की अपील की थी, साथ ही मामले को सुलझाने के लिए दलेर मेंहदी और उनके भाई मीका से बात करने का आश्वासन दिया था। सीएम धामी के इस बयान के बाद सिंगर मीका सिंह का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने इस पहल के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया है, साथ ही कहा है कि हम उत्तराखंड से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन किसी कलाकार के साथ इस तरह का व्यवहार बिल्कुल सही नहीं है।
मुख्यमंत्री धामी का एक वीडियो शेयर करते हुए मीका सिंह ने उन्हें धन्यवाद दिया और कहा, 'आजकल स्कूलों में भी बच्चों को डांटने-फटकारने को लेकर इतनी सावधानी बरती जाती है, लेकिन उत्तराखंड में आपके मंत्री जी ने दलेर मेहंदी जी को मंच पर बुलाकर जिस तरह इतनी रूडली (बुरी तरह से) बात की, क्या यह सही है? यह कहां का इंसाफ है?'
'उन्होंने पूरा डेढ़ घंटा परफॉर्म किया था'
आगे उन्होंने अपने भाई दलेर मेहंदी का पक्ष लेते हुए कहा, 'पुष्कर सिंह धामी जी, हम सब आपकी इज्जत करते हैं और उत्तराखंड से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन किसी कलाकार के साथ इस तरह का व्यवहार बिल्कुल सही नहीं है। दलेर जी अपनी कमिटमेंट निभाने आए थे और उन्होंने पूरे 1 घंटा 30 मिनट परफॉर्म किया।'
मीका बोले- कलाकार भी इंसान होते हैं
इसके आगे उन्होंने कलाकारों को इंसान बताते हुए कहा, 'जहां तक मुझे जानकारी है, इस कार्यक्रम के लिए सुनंदा शर्मा जी को भी बुक किया गया था, लेकिन शायद किसी वजह से वह नहीं आ पाईं। दलेर जी ने अपनी जिम्मेदारी निभाई और दर्शकों का मनोरंजन किया। कलाकार भी इंसान होते हैं। उनकी भी इज्जत और सम्मान होना चाहिए। अगर कोई शिकायत थी, तो उसे सम्मानपूर्वक भी रखा जा सकता था।'
'उम्मीद है आप इस मामले को समझेंगे'
इसके बाद मीका सिंह ने धामी को समझदार और अपना बड़ा भाई बताते हुए कहा, 'धामी साहब, आप मेरे भाई जैसे हैं और समझदार इंसान हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इस मामले को समझेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी कलाकार के सम्मान को ठेस न पहुंचे। हम उत्तराखंड से प्यार करते हैं, लेकिन कलाकारों का सम्मान भी उतना ही जरूरी है।'
CM ने कहा था- मैं मीका और दलेर से बात करूंगा
इससे पहले गुरुवार दोपहर को देहरादून में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री धामी ने इस मामले को लेकर अपनी राय दी धी और मंत्री का बचाव भी किया था। इसी दौरान जब उनसे पूछा गया कि मेहंदी के भाई मीका सिंह ने इस प्रकरण में उनसे मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करने की गुहार लगाई है तो इस पर धामी ने कहा, 'मैं मीका भाई से बात करूंगा और दलेर मेंहदी जी से भी बात करूंगा। क्योंकि दोनों से मेरी मित्रता है।'
'मंत्री के बयान के बाद विवाद को इतिश्री करना चाहिए'
इसी दौरान उन्होंने मंत्री का बचाव करते हुए कहा था कि 'मंत्री सुबोध उनियाल पर उस समय जनता का दवाब रहा होगा और साथ ही उन्हें दलेर मेंहदी का स्वास्थ्य खराब होने की जानकारी भी नहीं थी। जिसके बारे में वह स्वयं बता चुके हैं।' मुख्यमंत्री ने कहा था, 'जब मंत्री जी ने स्वयं बयान दे दिया है कि उनका ऐसा कोई मंतव्य नहीं था तो मैं समझता हूं कि सबको इस मामले की यहीं पर इतिश्री कर देनी चाहिए ।' इस दौरान धामी ने उत्तराखंड को हमेशा कलाकारों और साहित्यकारों सहित सभी विद्वानों का सम्मान करने वाली धरती बताया था।
रविवार की रात कार्यक्रम के दौरान शुरू हुआ विवाद
बता दें कि यह पूरा विवाद टिहरी जिले के नरेंद्रनगर क्षेत्र में 18 अक्टूबर की रात को आयोजित सिद्धपीठ मां कुंजापुरी पर्यटन एवं विकास मेले में मेंहदी की प्रस्तुति के दौरान शुरू हुआ था। इस दौरान उनके लाइव गायन और बैकग्राउंड साउंड ट्रैक में अलग-अलग आवाजें सुनाई देने के कारण हंगामा होने लगा था।
इसी दौरान कार्यक्रम में मौजूद स्थानीय विधायक उनियाल इस पर नाराज हो गए और मंच पर पहुंचकर उन्होंने मेहंदी से कहा कि उन्हें मनोरंजन के लिए काफी पैसे देकर बुलाया गया है इसलिए प्रस्तुति के दौरान गुणवत्ता का ध्यान रखा जाए। उन्होंने यह भी कहा कि वह तो बोल भी नहीं पा रहे हैं तो क्या गाएंगे। इस दौरान मंच पर कुछ देर के लिए असहज स्थिति बन गई।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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