हम तुम्हारे साथ हैं भाई, डरो मत...; दीपक के समर्थन में उतरे राहुल गांधी, बोले- तुम हीरो हो

उत्तराखंड में मुस्लिम दुकानदार के साथ कथित बदसलूकी पर विरोध जताने वाले दीपक कुमार नामक युवक को जान से मारने की धमकियां मिलने की बात सामने आई है। इस पर लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दीपक कुमार का समर्थन किया है। उन्होंने दीपक को 'हीरो' बताते हुए एक्स अकाउंट पर लिखा- "हम तुम्हारे साथ हैं भाई। डरो मत। हमें और दीपकों की ज़रूरत है।

मुस्लिम शख्स से बदसलूकी का किया था विरोध दरअसल उत्तराखंड के कोटद्वार में एक मुस्लिम शख्स की दुकान के नाम को लेकर विवाद चल रहा है। दुकान का नाम 'बाबा स्कूल ड्रेस' है। दुकान मुस्लिम समुदाय की है, जिसे मुस्लिम पिता-पुत्र द्वारा करीब 30 सालों से चलाया जा रहा है। हिंदू समाज के कुछ लोगों को नाम को लेकर आपत्ति है, जिस कारण उन लोगों ने दुकान का नाम बदलने को कहा।

मामला बढ़ा तो हिंदू समुदाय के दो लड़कों दीपक और विजय ने इसका विरोध किया और दुकान पर आए लोगों को भगा दिया। अब सामने आ रहा है कि दीपक कुमार को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। इसके ही समर्थन में राहुल गांधी भी उतरे हैं।

राहुल बोले- दीपक भारत के हीरो हैं उन्होंने अपने एक्स अकाउंट से ट्वीट करते हुए लिखा- "उत्तराखंड के दीपक भारत के हीरो हैं। दीपक संविधान और इंसानियत के लिए लड़ रहे हैं - उस संविधान के लिए जिसे BJP और संघ परिवार रोज़ रौंदने की साज़िश कर रहे हैं। वे नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान का जीवित प्रतीक हैं और यही बात सत्ता को सबसे ज़्यादा चुभती है।"

संघ और उत्तराखंड सरकार पर साधा निशाना राहुल गांधी ने भाजपा के साथ-साथ संघ पर भी निशाना साधा। उन्होंने लिखा- "संघ परिवार जानबूझकर देश में आर्थिक और सामाजिक ज़हर घोल रहा है, ताकि भारत बँटा रहे और कुछ लोग डर के सहारे राज करते रहें।" इसके साथ उत्तराखंड की भाजपा सरकार को भी कटघरे में लेते हुए लिखा- “राज्य की भाजपा सरकार खुलेआम उन असामाजिक ताक़तों का साथ दे रही है जो आम नागरिकों को डराने और परेशान करने में लगी हैं।”