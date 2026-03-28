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क्या सुसाइड से पहले तन्वी के साथ कार में कोई था? CCTV खंगाल रही पुलिस, जहरीले इंजेक्शन से ली थी जान

Mar 28, 2026 07:14 am ISTRatan Gupta हिन्दुस्तान, देहरादून
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Doctor Tanvi Suicide Case: शुक्रवार को पुलिस ने अस्पताल से लेकर उस घटनास्थल तक के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जहां तन्वी ने अपनी कार खड़ी कर कैनुला के जरिए खुद को जहरीला इंजेक्शन लगाया था।

क्या सुसाइड से पहले तन्वी के साथ कार में कोई था? CCTV खंगाल रही पुलिस, जहरीले इंजेक्शन से ली थी जान

Doctor Tanvi Suicide Case: एसजीआरआर मेडिकल कॉलेज की पीजी की छात्रा डॉ. तन्वी आत्महत्या के मामले में पुलिस की तफ्तीश अब इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों और परिस्थितिजन्य सबूतों पर केंद्रित हो गई है। शुक्रवार को पुलिस ने अस्पताल से लेकर उस घटनास्थल तक के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जहां तन्वी ने अपनी कार खड़ी कर कैनुला के जरिए खुद को जहरीला इंजेक्शन लगाया था।

क्या सुसाइड से पहले तन्वी के साथ कार में कोई था?

सीओ सदर अंकित कंडारी ने बताया कि नाइट ड्यूटी के बाद जब तन्वी अस्पताल से निकली और कार लेकर गई तो उस पूरे रूट पर क्या-क्या गतिविधियां हुईं। सबसे अहम बात यह जांची जा रही है कि कार में सुसाइड करने के दौरान या उससे ठीक पहले उसके साथ कोई अन्य तो मौजूद नहीं था। पुलिस रास्तों पर लगे कैमरों की टाइमिंग और फुटेज का बारीकी से मिलान कर रही है। इसके साथ ही जिन दवाओं को उसने अपने शरीर में चढ़ाया वह कहां से ली गई, इस पर जांच केंद्रीत है।

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जांच समिति की रिपोर्ट पर होगा निर्णय: प्राचार्य

देहरादून। श्री गुरु राम राय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज की पीजी छात्रा डॉ तन्वी के निधन पर प्राचार्य डा. उत्कर्ष शर्मा ने दुख व्यक्त किया। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना की। कहा कि यह मामला पुलिस प्रशासन और एसजीआरआर मेडिकल कॉलेज प्रशासन की जांच के अधीन है। इस संबंध में स्थानीय प्रशासन द्वारा एक उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया जा चुका है। जांच समिति सभी तथ्यों और साक्ष्यों का निष्पक्ष अध्ययन करेगी।

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डॉ. प्रियंका गुप्ता के समर्थन में आए

देहरादून ऑप्थल्मोलॉजिकल सोसाइटी ने श्री गुरु राम राय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज के नेत्र विभाग की प्रमुख डॉ. प्रियंका गुप्ता के समर्थन में आए हैं। सोसाइटी का मानना है कि डॉ. प्रियंका गुप्ता एक अनुभवी, समर्पित पेशेवर चिकित्सक हैं।

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रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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