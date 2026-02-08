वोटर लिस्ट में दो जगह नाम होने पर कानूनी मुसीबत तय, चुनाव आयोग ने बताया समाधान
मतदाता सूची में जानबूझकर झूठी जानकारी देना या दो जगह पंजीकरण बनाए रखना एक दंडनीय अपराध है। दोषी पाए जाने पर एक साल तक की जेल भी हो सकती है।
यदि आप भी उन लोगों में शामिल हैं, जिनका नाम अपने पैतृक गांव और वर्तमान शहर, दोनों जगहों की मतदाता सूची में दर्ज है, तो अब सतर्क हो जाने का समय है। दो अलग-अलग स्थानों से मतदाता सूची में नाम रखना न केवल अनैतिक है, बल्कि आपको भारी कानूनी मुसीबत में भी डाल सकता है।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा-31 के तहत, मतदाता सूची में जानबूझकर झूठी जानकारी देना या दो जगह पंजीकरण बनाए रखना एक दंडनीय अपराध है। इस मामले में दोषी पाए जाने पर मतदाता को एक साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों सजाएं एक साथ भुगतनी पड़ सकती हैं।
उत्तराखंड जैसे राज्यों में, जहां शिक्षा और रोजगार के लिए पलायन एक बड़ी वास्तविकता है, अक्सर लोग गांव और शहर दोनों सूचियों में अपना नाम बनाए रखते हैं। हालांकि, अब तकनीक ने इस खेल को मुश्किल बना दिया है। चुनाव आयोग ने आधार लिंकिंग और डेमोग्राफिक सिमीलर एंट्रीज सॉफ्टवेयर मैपिंग की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। वर्तमान में सॉफ्टवेयर प्रणाली इतनी उन्नत हो गई है कि एक ही व्यक्ति की फोटो या विवरण दो अलग सूचियों में होने पर सिस्टम तुरंत अलर्ट जेनरेट कर देता है। डेटा मिलान के जरिए अब दोहरे मतदाताओं को पहचानना बेहद आसान है।
कैसे हटवाएं अपना नाम फॉर्म-7 है समाधान
निर्वाचन आयोग ने नाम हटाने की प्रक्रिया को बेहद सरल और डिजिटल बना दिया है। मतदाता घर अपना नाम कटवा सकते हैं। इसके लिए डिजिटल माध्यम का उपयोग किया जा सकता है। वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करें या राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की वेबसाइट पर जाएं। इसके बाद जिस विधानसभा क्षेत्र से आप अपना नाम हटवाना चाहते हैं, वहां के लिए ऑनलाइन फॉर्म-7 भरें।
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी मस्तु दास ने कहा कि पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव के लिए मतदाता सूची का शुद्धिकरण अनिवार्य है। हमारा उद्देश्य नियमानुसार सूची को अपडेट करना है। मतदाताओं से अपील करते हैं कि वे स्वयं आगे आएं और स्वेच्छा से एक स्थान से अपना नाम हटवाएं, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन
