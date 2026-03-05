घुसपैठियों के वोट बैंक और भय का राज; परिवर्तन यात्रा में ममता पर बरसे उत्तराखंड CM धामी
भाजपा की परिर्तन यात्रा के लिए बंगाल पहुंचे उत्तराखंड सीएम पुष्कर धामी ने ममता सरकार पर हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि बंगाल की जनता राजनीतिक बदलाव के लिए तैयार है। घुसपैठियों के वोट बैंक और भय के शासन का अब अंत होगा।
पश्चिम बंगाल में चल रहे परिवर्तन यात्रा अभियान के बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सत्तारूढ़ टीएमसी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य के लोगों ने ममता बनर्जी सरकार के शासन में वर्षों तक "अत्याचार, भय और भ्रष्टाचार" सहन किया है। धामी ने कहा कि बंगाल की जनता राजनीतिक बदलाव के लिए तैयार है और भारतीय जनता पार्टी राज्यव्यापी जनसंपर्क कार्यक्रम के तहत हर गांव तक पहुंच रही है।
उत्तराखंड सीएम पुष्कर धामी ने कहा, “बंगाल की जनता ने लंबे समय तक अत्याचार झेला है। यहां के लोगों ने भय, भ्रष्टाचार और खराब स्वास्थ्य सेवा का सामना किया है। 9 अलग-अलग स्थानों पर परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है। लोगों ने बदलाव का मन बना लिया है। भाजपा हर एक गांव तक पहुंच रही है। आज पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार के साथ है।”
वोट डालने के कारण कई लोगों ने जान गंवाई
पश्चिम बंगाल की कानून-व्यवस्था की स्थिति पर उन्होंने कहा, "बंगाल की जनता ने इस सरकार के शासन में बहुत कष्ट झेला है। राज्य में मात्र वोट डालने के कारण कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। जो लोग संविधान में विश्वास रखते हैं और उस पर आस्था रखते हैं, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है और धमकाया जा रहा है। हम चाहते हैं कि बंगाल भी दूसरे राज्यों की तरह विकास और समृद्धि करे..."
अवैध आव्रजन पर भी चिंता जताई
उन्होंने राज्य में अवैध आव्रजन पर भी चिंता जताई। मुख्यमंत्री धामी ने कहा, "उन्होंने पश्चिम बंगाल में घुसपैठ का समर्थन किया है, जिससे अवैध बांग्लादेशी आप्रवासी अपने वोट बैंक के लिए यहां बस सकें। अब जब चुनाव आयोग एसआईआर के माध्यम से उन्हें छांट रहा है, तो यह उन्हें परेशान कर रहा है।"
इससे पहले, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तंज कसते हुए कहा था कि 'परिवर्तन' शब्द पश्चिम बंगाल को "घुसपैठ और भ्रष्टाचार मुक्त" बनाने और तृणमूल कांग्रेस सरकार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार में बदलने की इच्छा को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि राज्य में बदलाव लाने के लिए परिवर्तन यात्रा शुरू की गई है, और यह 'परिवर्तन' केवल मुख्यमंत्री बदलने के बारे में नहीं है।
भाजपा की परिवर्तन यात्रा
परिवर्तन यात्रा 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले एक विशाल राज्यव्यापी अभियान है, जिसके 5,000 किलोमीटर से अधिक का कवरेज करने की उम्मीद है। इसमें 63 बड़ी रैलियां और 282 छोटे सम्मेलन शामिल हैं।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन
