चमोली में बड़ा हादसा; सुरंग में टकराईं मजदूरों से भरी दो लोको ट्रेनें, 60 घायल
चमोली जिले में मंगलवार रात को एक बड़ा हादसा हो गया। अलकनंदा नदी पर विष्णुगाड पीपलकोटी जलविद्युत परियोजना की टनल में 2 लोको ट्रेनें आपस में टकरा गईं जिसमें कई लोग घायल बताए जाते हैं।
उत्तराखंड के चमोली जिले में मंगलवार रात को एक बड़ा रेल हादसा हो गया। अलकनंदा नदी पर बन रही विष्णुगाड पीपलकोटी जलविद्युत परियोजना की सुरंग के भीतर दो लोको ट्रेनें आपस में टकरा गईं। इनमें से एक श्रमिकों और अधिकारियों को ले जा रही थी जबकि दूसरी ट्रेन निर्माण सामग्री लेकर आ रही थी। टक्कर के वक्त ट्रेन में कुल 109 लोग सवार थे जिनमें से 60 लोग घायल हुए हैं। घायलों को सुरंग से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। गंभीर रूप से घायल 10 लोगों को इलाज के लिए गोपेश्वर जिला अस्पताल भेजा गया है।
हादसा मंगलवार देर रात 12 बजे तब हुआ जब सुरंग में श्रमिकों और अधिकारियों को लेकर जा रही एक लोको ट्रेन की टक्कर सामान ढोने वाली दूसरी लोको ट्रेन से हो गई। दोनों लोको ट्रेनों के आपस में टकराने से करीब 60 लोग घायल हो गए। चमोली के जिलाधिकारी गौरव कुमार ने बताया कि हादसे के वक्त ट्रेन में कुल 109 लोग थे। सभी को बाहर निकाल लिया गया है। घायलों की हालत स्थिर बताई जाती है।
खबर अपडेट हो रही है।
