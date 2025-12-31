Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Vishnugad Pipalkoti Hydroelectric Project Tunnel crash two Train Collision many injured
उत्तराखंड THDC टनल में ट्रेनें आपस में टकराईं, कम से कम 60 लोग घायल; जानिए अपडेट्स

उत्तराखंड THDC टनल में ट्रेनें आपस में टकराईं, कम से कम 60 लोग घायल; जानिए अपडेट्स

संक्षेप:

उत्तराखंड के चमोली में टीएचडीसी टनल में दो ट्रेनें आपस में टकराने से बड़ा हादसा हो गया। एक ट्रेन में अधिकारी और मजदूर सवार थे। हादसे के बाद चीख-पुकार मच गई थी। कम से कम 60 लोग घायल हुए हैं।

Dec 31, 2025 10:46 am ISTGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, चमोली
share Share
Follow Us on

THDC tunnel Train Collision: उत्तराखंड के चमोली जिले में मंगलवार रात निर्माणाधीन विष्णुगाड़–पीपलकोटी जलविद्युत परियोजना की पीपलकोटी सुरंग में एक गंभीर दुर्घटना हो गई। सुरंग में श्रमिकों और अधिकारियों को ले जा रही लोको ट्रेन और सामान ढोने वाली ट्रेन के आपस में टकराने से लगभग 60 लोग घायल हो गए। हादसे पर सीएम पुष्कर धामी ने दुख जताया है। उन्होंने कहा कि गंभीर रूप से घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

चमोली जिलाधिकारी गौरव कुमार ने बताया कि हादसे के समय ट्रेन में कुल 109 लोग सवार थे, जिनमें से 60 घायल हुए। सभी को सुरंग से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। इस दौरान 10 गंभीर घायलों को जिला अस्पताल गोपेश्वर में उपचार के लिए भर्ती कराया गया।

ये भी पढ़ें:चमोली में बड़ा हादसा; सुरंग में टकरा गईं दो लोको ट्रेनें, 60 मजदूर घायल

444 मेगावाट की परियोजना पर चल रहा काम

पाइपलकोटी सुरंग के भीतर निर्माण कार्य के दौरान श्रमिकों, अधिकारियों और सामग्री के परिवहन के लिए रेलनुमा वाहनों का उपयोग किया जाता है। कुल 444 मेगावाट की इस परियोजना में चार टरबाइन के जरिए 111 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाना है। यह परियोजना अलकनंदा नदी पर हेलंग और पीपलकोटी के बीच बनाई जा रही है और इसे अगले साल तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

uttarakhand THDC tunnel accident

धामी ने हादसे पर दुख जताया

हादसे के तुरंत बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर कहा कि वह जिलाधिकारी के संपर्क में हैं और घायलों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने सभी घायल श्रमिकों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala
गौरव काला को नेशनल, राजनीति, अंतरराष्ट्रीय, क्राइम और वायरल समाचार लिखना पसंद हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 10 साल कार्य का अनुभव। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अमर उजाला, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत जैसे मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। इन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Uttarakhand News Hindi Pushkar Singh Dhami

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।